Küresel piyasalarda geçen hafta adeta “her şeyin satıldığı” bir süreç yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların borsalardan, emtialardan, petrolden, kripto paralardan ve dövizden çıkarak para piyasalarına yöneldiğini belirtti. Bu hareketin temel nedeninin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler olduğunu söyleyen Memiş, piyasalarda oluşan satış baskısının küresel ölçekte etkili olduğunu ifade etti.

Haftanın en kritik gelişmesinin ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi olduğunu belirten Memiş, beklentilerin üzerinde gelen verinin piyasalardaki satışları hızlandırdığını kaydetti. Aynı gün Türkiye'de açıklanan mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Memiş, önümüzdeki ay enflasyonda yaklaşık yarım puanlık bir yükseliş daha beklediğini söyledi.

"GÖRMEDİĞİMİZ EKONOMİK PAKET HAZIRLIĞI OLABİLİR" Bakan Mehmet Şimşek’in sık sık dillendirdiği yüzde 20’lik yıl sonu enflasyon hedefi hakkında da konuşan Memiş, sahadaki reel ekonomiyi göz önünde bulundurarak şunları ifade etti: "Sahayı göz önünde bulundurduğum zaman yüzde 30 civarında kesinlikle aşağısına sarkan bir enflasyonu biraz zor görüyorum. Ancak buraya bir şerh koymak lazım: Yüzde 30'un aşağısına gerilemesi için bizim görmediğimiz perde arkasında ekonomi yönetiminin yine bir ekonomik paket hazırlığı içinde olduğu, bu hazır paketle birlikte piyasaya farklı TL'yi destekleyecek enstrümanları sunması beklenebilir. Bizim görmediğimiz, onlarız hazırladığı bir paket varsa ve bunu kamuoyuna sunarlarsa o zaman biz enflasyon tarafında yüzde 30'un aşağısında bir sarkma görebiliriz"

BORSA İSTANBUL Borsa İstanbul (BIST 100), küresel dalgadan kaçamayarak haftayı %1.28 değer kaybıyla 13.694 puandan kapattı. Kısa vadede 13.000 - 14.000 dar bandında dalgalanmaların süreceğini ifade eden ünlü analist, yıl sonu hedeflerinin hala sırasıyla 16.000 ve 20.000 puan olduğunu hatırlattı. Ancak teknik olarak kritik bir uyarıda bulundu: "Düştükçe topla modelini uygulamak mantıklı fakat 12.500 - 12.800 puan aralığında teknik bir boşluk kaldı. Bu boşluk bir bahaneyle mutlaka dolacak. Siyasi tartışmalar mı olur yoksa başka bir gelişme mi bilemeyiz ama orası dolana kadar kademeli alım stratejisi en doğrusudur"

DOLAR VE EURO CEPHESİ Döviz tarafında haziran ayı itibariyle 46 lira sınırına yerleşen bir Dolar/TL kuru var. Memiş, önümüzdeki süreçte doların her ay kademeli olarak 1'er lira artarak 47, 48, 49, 50 ve 51 lira seviyelerini test edeceğini öngörüyor. Euro cephesinde ise tarihi bir alım fırsatı var. Euro/Dolar paritesinde 1.16 altını her zaman ucuz gördüğünü hatırlatan analist, cuma günkü ABD verisi sonrası paritenin 1.1523 seviyesine kadar gerilemesini "muhteşem bir fırsat" olarak tanımladı. Euro/TL’nin de 53 liraya kadar çekildiğini belirten Memiş, yıl sonu Euro hedefinin 62 - 63 lira olduğunu, dolayısıyla Euro’nun dolara kıyasla el yakmayacak kadar ucuz kaldığını vurguladı.

ALTINDA EZBER BOZAN TEORİ Ons altın haftayı %3.23 düşüşle 4.330 dolardan, gram altın ise fiziki piyasada (Kapalıçarşı) 6.500 lira seviyesinden kapattı. "Savaş ortamında altın düşer mi?" sorusuna açıklık getiren İslam Memiş şunları söyledi: "2026 yılında emtialar devletlere lazım arkadaşlar. Kağıt paraların devri bitiyor, dijital paralara geçiyoruz ve yeni sistem altına, gümüşe dayalı olacak. Merkez bankaları ucuza altın toplamak için piyasayı baskılıyor, fiyatları dipten kazıyorlar. Bu toplama süreci muhtemelen 2 ay daha sürecek. Alımları bittiğinde, bir barış haberiyle altın hızla 4.800 - 5.000 dolar seviyelerine fırlayacaktır. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu fırsatı kaçırmasın, toplayarak beklemeye devam edin."

"NAKİTİM OLSA GÜMÜŞÜ KAÇIRMAM" Altın %3.5 düşerken gümüşün ons fiyatı %8.5’lik sert bir çakılmayla 68 dolara geriledi. Gram gümüş ise 100 lira sınırına indi. Bu sert düşüşün nedeninin altın-gümüş rasyosunun 64 seviyesine yükselmesi olduğunu belirten Memiş, gümüşe dair adeta coştu: "Mart ayındaki treni kaçıranlar için muhteşem, kusursuz bir şans doğdu. Bugün nakitim olsa gümüşteki bu performansı asla kaçırmazdım. İlerleyen dönemde gümüşün gramında 145 - 150 lira, onsta ise 96 dolar seviyelerini gördüğümüzde bugünlerin kıymeti çok daha iyi anlaşılacak."

"HER ŞEYİ SATARAK FIRSAT SUNDULAR" Memiş, barış haberiyle piyasalarda rüzgarın tamamen tersine döneceğini ise şöyle anlattı: "Piyasalarda her şeyi sattılar. Borsa, kripto para, MTA'lar, petrol her şeyi sattılar ve dolayısıyla da beraberinde müthiş fırsatlar sundular. Kullanabilene, nakiti olana... Nakiti olmayanlar, malda bekleyenler sabırla beklemeye devam edecek. Bu fiyatlardan mal satmayacak. Ama gelebilecek bir barış haberiyile birlikte piyasalarda rüzgar tamamen tersine dönecek"

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞLIYOR Ticaretle uğraşan esnaf ve tüccarlar için de haftanın en güzel haberi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) geldi. TOBB'un devreye aldığı "Nefes Kredisi" sayesinde işletmelere 6 ay geri ödemesiz muhteşem bir nakit desteği sunuluyor. Memiş, nakit akışında ferahlamak isteyen tüm esnafın internet sitesine girerek bu şartları acilen incelemesi gerektiğinin altını çizdi.

TOKİ KAMPANYASI VE İSLAM MEMİŞ'İN EYLÜL TAHMİNİ Konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişi frenlemek amacıyla TOKİ'den yeni bir sosyal konut hamlesi geldi. Memiş konuyla ilgili şunları söyledi: "TOKİ tarafından Türkiye genelinde emlak satışına yöneldiler. Türkiye genelinde ilk kez ev alacak vatandaşlarımız varsa sosyal konut projelerinden faydalanmak istiyorlarsa bankalara gidip bunun müracaatını yapsınlar. En çok arkadaşlarımız şunu merak ediyor. Acaba İstanbul'da var mı? Çünkü detayları a'dan z'ye tam olarak açıklamadılar. İstanbul'da ben olacağını düşünüyorum. İstanbul Havalimanına yakın olan Arnavutköy ilçesinde, Pendik tarafında, Ataşehir tarafında birçok proje İstanbul'da satışa sunulacaktır diye düşünüyorum"

Ayrıca bu kurada ev çıkmayanlara da çok özel bir tüyo verdi: "Ancak bu projelerden ev alamayan, ev çıkmayan arkadaşlarımız üzülmesin. Yine bilinmiyor ama biz tarihe not olarak düşünelim. Bence yine Eylül ayında sosyal konut projelerinde yeni bir satış ağı açıklanacak. Bunu kimse bilmiyor ama ben bunu tahmin ediyorum. O yüzden bugünlerde başvurunuz onaylanmazsa, çıkmazsa şansınıza, üzülmeyin. Eylül ayında tekrar şansınızı deneyebilirsiniz. Bu gibi hamleler bundan sonra daha sık gelmeye başlayacak. Yani nefes kredileri olsun, sosyal konut projeleri olsun, yıl sonuna kadar çeşitli kampanyalar falan vesaire olacak" Yıl sonuna doğru atama ve kadro haberlerinin hızlanacağını söyleyen İslam Memiş, ekonominin yavaş yavaş "seçim ekonomisi" modeline geçiş yaptığını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası