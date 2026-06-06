A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son provasına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesindeki hazırlık sürecini Venezuela karşılaşmasıyla tamamlayacak. Karşılaşma öncesi ''Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz nerede izlenir?'' merak edilirken Dünya Kupası Türkiye takvimi de gündeme geldi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Kuzey Makedonya'yı farklı mağlup ederek moral depolamıştı. Şimdi ise gözler Venezuela ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki, Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz nerede izlenir?

Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz nerede izlenir? Dünya Kupası'nda son hazırlık maçı bu gece!

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası öncesinde son kez sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte gözler bu geceki önemli mücadeleye çevrildi.

ABD'nin Florida eyaletinde oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından canlı takip edilebilecek. Türkiye-Venezuela hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz nerede izlenir? Dünya Kupası'nda son hazırlık maçı bu gece!

TÜRKİYE-VENEZUELA ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Milli takımın Venezuela ile oynayacağı karşılaşma şifresiz olarak ATV ekranlarından yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık sürecindeki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek moral kazanmıştı. Venezuela karşılaşması ise turnuva öncesindeki son sınav olacak.

Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz nerede izlenir? Dünya Kupası'nda son hazırlık maçı bu gece!

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye ile Venezuela arasındaki hazırlık karşılaşması 7 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak.

Mücadele, ABD'nin Fort Lauderdale kentinde bulunan Inter Miami CF Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Meksikalı hakem Daniel Quintero yönetecek.

Türkiye-Venezuela maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz nerede izlenir? Dünya Kupası'nda son hazırlık maçı bu gece!

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki programı:

14 Haziran 2026 Pazar - 07.00 (TSİ) | Avustralya - Türkiye | BC Place Stadyumu (Vancouver, Kanada) | TRT 1

20 Haziran 2026 Cumartesi - 06.00 (TSİ) | Türkiye - Paraguay | San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD) | TRT 1

26 Haziran 2026 Cuma - 05.00 (TSİ) | Türkiye - ABD | Los Angeles Stadyumu (Inglewood, ABD) | TRT 1

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