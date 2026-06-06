2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde milli takımlar hazırlık karşılaşmalarıyla son durumlarını test etmeye devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD güçlü rakibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda D Grubunda Türkiye'nin rakibi olan ABD'nin performası heyecanla beklenirken ''ABD-Almanya maçı canlı yayın hangi kanalda, hazırlık maçı saat kaçta?'' soruları da gündeme getirildi. İşte ABD-Almanya canlı yayın bilgileri...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden biri olan ABD, Almanya karşısında sahaya çıkarak turnuva öncesi son durumunu göstermiş olacak. Heyecanla beklenen maç öncesi canlı yayın bilgileri ve ABD'nin kadrosu da merak ediliyor. Peki, ABD-Almanya maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

ABD-Almanya maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Türkiyenin Dünya Kupası rakibi ABD bu akşam sahada!

ABD-ALMANYA MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbolseverleri heyecanlandıran hazırlık karşılaşmalarından biri bu akşam oynanacak. Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden ABD Almanya'yı ağırlayacak.

ABD-Almanya maçı canlı yayın ATV ekranlarından izlenebilecek.

ABD-Almanya maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Türkiyenin Dünya Kupası rakibi ABD bu akşam sahada!

ABD-ALMANYA HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

ABD ile Almanya arasındaki hazırlık maçı 6 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda yapılacak ABD-Almanya maçı Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

ABD-Almanya maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Türkiyenin Dünya Kupası rakibi ABD bu akşam sahada!

ABD DÜNYA KUPASI KADROSU

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden ve turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin 26 kişilik aday kadrosu belirlendi.

Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire FC)

Defans: Sergino Dest (PSV Eindhoven), Chris Richards (Crystal Palace FC), Antonee Robinson (Fulham FC), Auston Trusty (Celtic FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Charlotte FC), Alex Freeman (Villarreal CF), Max Arfsten (Columbus Crew), Mark McKenzie (Toulouse FC), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)



Orta saha: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Weston McKennie (Juventus), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Malik Tillman (Bayer 04 Leverkusen)

Forvet: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Brenden Aaronson (Leeds United FC), Haji Wright (Coventry City FC), Folarin Balogun (AS Monaco), Tim Weah (Olympique de Marseille), Alejandro Zendejas (Club América)

ABD-Almanya maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Türkiyenin Dünya Kupası rakibi ABD bu akşam sahada!

ABD-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşma 25 Haziran Perşembe günü yerel saatle 19.00'da oynanacak.

Türkiye saati ile 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te başlayacak ABD-Türkiye maçı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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