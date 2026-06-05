2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki son provasına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası finalleri öncesinde Güney Amerika temsilcisi Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ''Türkiye Venezuella maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' merak edilirken hazırlık maçına dair detaylar da netlik kazanmış durumda.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, turnuva öncesinde hem fiziksel hem de taktik çalışmalarını sürdürürken, Venezuela karşılaşması Dünya Kupası öncesindeki son ciddi testlerden biri olacak. Peki, Türkiye Venezuella maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gözler ikinci hazırlık maçında! Türkiye Venezuella maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Venezuella maçı Amerika saatiyle 6 Haziran Cumartesi günü akşam oynanacak. Türkiye saatiyle ise karşılaşma 7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de başlayacak.

Gözler ikinci hazırlık maçında! Türkiye Venezuella maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - VENEZUELA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fort Lauderdale'deki Inter Miami FC Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Venezuella maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Milli maç şifresiz olarak takip edilebilecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, Dünya Kupası öncesinde takımın son durumunu görmek ve ideal kadroyu şekillendirmek için hazırlık mücadelesini değerlendiriyor. Kamp sürecinde çalışmalarını sürdüren millilerde Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Gözler ikinci hazırlık maçında! Türkiye Venezuella maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI TAKVİMİ

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ülkelerden ABD ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şöyle:

14 Haziran 2026 - Avustralya - Türkiye (TSİ 07.00)

20 Haziran 2026 - Türkiye - Paraguay (TSİ 06.00)

26 Haziran 2026 - Türkiye - ABD (TSİ 05.00)

Gözler ikinci hazırlık maçında! Türkiye Venezuella maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KADROSU

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu:

Kaleciler

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Saha

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

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