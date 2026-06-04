2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanın yayın bilgileri ve maç programı da netleşti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon Dünya Kupası tarihinin en kapsamlı turnuvalarından biri olacak. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği şampiyonada toplam 104 karşılaşma oynanacak. Şimdi ise gözler ''Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, ilk maç ne zaman?'' sorularının cevaplarında.

A Milli Futbol Takımımız ise Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlıların rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay olacak. Peki, Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, ilk maç ne zaman?

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, ilk maç ne zaman? 2026 World Cup maç takvimi

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, turnuvanın yayın bilgileri de netlik kazandı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalar da TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Turnuva öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Takım, Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ABD'nin Fort Lauderdale kentinde oynanacak mücadele Türkiye saati ile 7 Haziran'da 01.00'de ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, ilk maç ne zaman? 2026 World Cup maç takvimi

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Turnuvanın ilk maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Mexico City Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yapacak olan stadyum, organizasyonun ilk düdüğüne sahne olacak.

Turnuva 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, ilk maç ne zaman? 2026 World Cup maç takvimi

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN?

14 Haziran 2026: 07.00 Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026: 06.00 Türkiye - Paraguay

26 Haziran 2026: 05.00 Türkiye - ABD

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, ilk maç ne zaman? 2026 World Cup maç takvimi

2026 WORLD CUP MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

MÜSABAKALAR TARİH ARALIĞI 2026 FIFA Dünya Kupası Grup Aşaması 11-28 Haziran 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu 28 Haziran - 4 Temmuz 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu 4-7 Temmuz 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finalleri 9-12 Temmuz 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Yarı Finalleri 14-15 Temmuz 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Üçüncülük Maçı 19 Temmuz 2026 2026 FIFA Dünya Kupası Finali 19 Temmuz 2026

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