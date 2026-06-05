A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne heyecan dolu karşılaşmalarla başladı. Yeni sezonda dünyanın en güçlü voleybol ülkeleriyle mücadele eden Filenin Sultanları, ilk hafta maçlarında hem galibiyet hem de mağlubiyet yaşarken, voleybolseverlerin gözü şimdi kalan karşılaşmalara çevrildi. İşte, Türkiye Voleybol Milli Takımı 2026 VNL maç programı...

Turnuvanın ilk mücadelesinde Dominik Cumhuriyeti karşısında parkeden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Hollanda engelini aşamadı. İlk iki karşılaşmanın ardından Türkiye'nin VNL'deki yolculuğu ve kalan maç programı sporseverler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, Filenin Sultanları maçları ne zaman?

Filenin Sultanları maçları ne zaman? Türkiye Voleybol Milli Takımı 2026 VNL maç programı

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN?

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Brezilya'da mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ve Bulgaristan karşılaşmalarıyla ilk etap programını tamamlayacak.

6 Haziran 2026 tarihinde Türkiye, güçlü rakibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. İlk haftanın son maçında ise 8 Haziran gecesi Bulgaristan karşısında sahaya çıkacak.



Filenin Sultanları maçları ne zaman? Türkiye Voleybol Milli Takımı 2026 VNL maç programı

TÜRKİYE VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI 2026 VNL MAÇ PROGRAMI

1.Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cum.-Türkiye (2-3)*

4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda (0-3)*

VNL Türkiye Kalan Maçlar:

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)

24.00 Bulgaristan-Türkiye

2.Hafta (Ankara,Türkiye)

17 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026

19.30 Türkiye-Çin

3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 Tayland-Türkiye

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