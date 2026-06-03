Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni karar setinde 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, karar setine giden maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz.