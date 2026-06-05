ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda saat farkı Türk futbolseverleri zorlayacak. Turnuvadaki 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında başlayacak, A Milli Takım'ın üç grup maçı da sabaha karşı oynanacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası’nda maçların başlama saatleri Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak. Tarihte ilk defa 48 ülkeyle düzenlenen ve Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerle aradaki saat farkı nedeniyle heyecanlandırdığı kadar yorucu da olacak. Turnuva boyunca toplam 104 maçın 53’ü, Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında başlayacak. Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde, en yoğun başlama saati olarak 22.00 öne çıkıyor.

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MİLLÎLER SABAHA KARŞI

Saat 04.00’teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbolseverleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak. Sporseverlerin daha kolay takip edebileceği 20.00-23.00 arasındaki “prime-time” kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam, turnuvadaki toplam maçların yüzde 36,5’ine karşılık geliyor. Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05.00-07.00 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak.

Millî takım, Avustralya ile 07.00’de Paraguay ile 06.00’da ev sahibi ABD ile de 05.00’te karşılaşacak.

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