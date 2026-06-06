Türkiye'Nin Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya bu akşam önemli bir hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadelede Avustralya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Şimdi ise gözler ''Avustralya-İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

2026 Dünya Kupası grup maçları öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki takımın karşılaşması için geri sayım başladı. Türkiye'nin Dünya Kupası rakiplerinden biri olan Avusturalya'nın bu akşamki performansı merakla bekleniyor. Peki, Avustralya-İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Avustralya-İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Avusturalya Türkiye ile D grubunda karşılaşacak!

AVUSTRALYA-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya bu akşam İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Avustralya-İsviçre maçı bu akşam şifreli olarak S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Avustralya-İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Avusturalya Türkiye ile D grubunda karşılaşacak!

AVUSTRALYA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya ile İsviçre arasındaki hazırlık karşılaşması 6 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Avustralya-İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Avusturalya Türkiye ile D grubunda karşılaşacak!

AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI KADROSU

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya'nın 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Tony Popovic tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City FC), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante UD)

Defans: Aziz Behich (Melbourne City FC), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City AFC), Alessandro Circati (Parma FC), Miloš Degenek (APOEL FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City FC), Kai Trewin (New York City FC)

Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian FC), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC)

Forvet: Nestory Irankunda (Watford FC), Mathew Leckie (Melbourne City FC), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Touré (Norwich City FC), Nishan Velupillay (Melborne Victory FC), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (FC Machida Zelvia)

Avustralya-İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Avusturalya Türkiye ile D grubunda karşılaşacak!

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

14 Haziran 2026 Pazar - 07.00 (TSİ) | Avustralya - Türkiye | BC Place Stadyumu (Vancouver, Kanada) | TRT 1

20 Haziran 2026 Cumartesi - 06.00 (TSİ) | Türkiye - Paraguay | San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD) | TRT 1

26 Haziran 2026 Cuma - 05.00 (TSİ) | Türkiye - ABD | Los Angeles Stadyumu (Inglewood, ABD) | TRT 1

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