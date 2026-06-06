A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Brezilya'da düzenlenen organizasyonun ilk haftasında mücadele eden Filenin Sultanları, güçlü rakibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şimdi ise gözler ''İtalya Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?'' sorusunun cevabına çevrildi. İşte İtalya Türkiye canlı yayın bilgileri...

Turnuvanın ilk haftasında Dominik Cumhuriyeti karşısında galibiyet elde eden milliler, ikinci maçta Hollanda'ya mağlup olmuştu. Türkiye, üçüncü karşılaşmasında son olimpiyat, dünya ve Milletler Ligi şampiyonu İtalya karşısında önemli bir sınav verecek. Peki, İtalya Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

İtalya Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı bu akşam!

İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarında sahaya çıkmaya devam ediyor. Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Sultanları İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Voleybolseverlerin merakla beklediği İtalya Türkiye voleybol maçı 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele S Sport ve S Sport Plus platformlarından da takip edilebilecek.

İtalya Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı bu akşam!

İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak Milletler Ligi karşılaşmasını şifresiz takip etmek isteyen voleybolseverler maçı TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.

TRT Spor'un yanı sıra S Sport ve S Sport Plus platformlarında da yayınlanacak mücadelede şifresiz yayın seçeneği TRT Spor olacak.

İtalya Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı bu akşam!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

2026 FIVB Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kalan maçları:

1.⁠ ⁠Hafta (Brasilia - Brezilya)

6 Haziran 2026 - 21.30 | İtalya - Türkiye

8 Haziran 2026 (7'yi 8'e bağlayan gece) - 00.00 | Bulgaristan - Türkiye

2.⁠ ⁠Hafta (Ankara - Türkiye)

17 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye - Belçika

18 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye - Fransa

20 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026 - 19.30 | Türkiye - Çin

3.⁠ ⁠Hafta (Kansai - Japonya)

8 Temmuz 2026 - 06.00 | Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 - 07.00 | ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 - 13.20 | Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 - 09.30 | Tayland - Türkiye

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