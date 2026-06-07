Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kızı Antonella Petro'nun milli takım kaptanı James Rodriguez ile fotoğraf çektirme isteği sosyal medyada tartışma yarattı. Eleştirilerin odağındaki yıldız futbolcu, genç hayranına verdiği yanıtla gündemi değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Petro ve kızı Antonella, başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda Kolombiya Milli Takımı için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Petro ve kızı Antonella'nın oyunculara hediye takdim ettiği sırada, milli takım kaptanı James Rodriguez'in, Antonella'nın "James, seninle bir fotoğraf çektirebilir miyim?" şeklindeki talebine karşılık vermemesi, Kolombiya'da tartışmalara yol açtı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Rodriguez'in söz konusu davranışı eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, Antonella Petro'nun fotoğraf talebinin James tarafından görmezden gelindiğini savunarak futbolcuyu eleştirirken, bazı kullanıcılar ise görüntülerin bağlamından koparılarak yorumlandığını ileri sürdü.

James Rodriguez

ANTONELLA "GÖNÜLDEN" DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Antonella ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Rodriguez'e yönelik eleştirilere karşı çıkarak Kolombiya Milli Takımı'nın "gönülden" desteklenmesi çağrısında bulundu.

Rodriguez'in çocukluğundan bu yana idolü olduğunu belirten Antonella, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm hayatım boyunca kutladığım ilk gol senindi James. 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay'a attığın o vole golünü asla unutmayacağım. Çocukken sana birçok mektup yazdım. Milli takımımızı birlik içinde desteklemeliyiz. Sahada hepimiz tek bir ülkeyiz. Burada hepimiz sizleri kollarımızı açarak bekliyoruz. Umarım bir gün seninle fotoğraf çektirme hayalim gerçekleşir. Hepinizi çok seviyorum."

Antonella Petro

RODRIGEZ ÇAĞRIYI CEVAPLADI

Rodriguez de sosyal medya platformundaki hesabından Antonella'yı etiketleyerek, şu cevabı verdi:

"Antonella, o fotoğraf yakında çekilecek. Ayrıca formam da sana feda olsun. Nereye göndermemi istersen bana söylemen yeterli. Bana ve tüm takım arkadaşlarıma verdiğin destek için çok teşekkür ederim. Her şeyin bir zamanı var ve şimdi Dünya Kupası'nda milli takımımız için birlik olma zamanı. Yakında görüşmek üzere."

James Rodriguez

Cumhurbaşkanı Petro ise sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rodriguez'e bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

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