Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada "kasten yaralama" suçundan hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, uzun süren sessizliğini bozdu. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Güven, yaklaşık 6 yıl süren dava sürecinin kendisini yıprattığını belirterek, adalete olan güveni nedeniyle bugüne kadar konuşmadığını söyledi. Güven açıklamasında “Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Sizin erkek çocuğunuzun başına böyle bir hikaye gelebilir. 6 sene benden çok şey götürdü, beni kahretti. Ben artık asansöre bir kadınla binmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven A Para’da yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk oldu. Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet iddiaları nedeniyle yargılandığı davada "kasten yaralama" hapis cezası alan Güven, içini döktü.

“BENİM ALNIM AK…”

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gittiği bir mekanda “Failler dışarı” sözleriyle oturduğu yerden kovulan Güven şöyle konuştu:

“Türkiye’de şiddetin sorumlusu benmişim gibi göstermek biraz vicdansızlık. Dava dosyasına bakabilirsiniz. Benim alnım ak. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda yüzde yüz katılıyorum. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak zorundayız ama münferit birkaç cani ruh hastası sapkın adamla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. 21 yaşında bir çocuğum var. Hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak ne kimsenin gemisine binerek bir hayat kurdum. Ama bir sabah bir kalkıyorsunuz kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor.”

Ozan Güven yıllar sonra içini döktü: 6 sene beni kahretti, üzülmedik yerim kalmadı

“SİLAHLA ADAM YARALAMAKTAN HÜKÜM GİYDİM”

Hakkında açılan davalara ilişkin konuşan Güven, beş ayrı suçlamanın dördünden beraat ettiğini, yalnızca "silahla kasten yaralama" suçundan hüküm giydiğini belirtti. Olay sırasında yaşanan arbede nedeniyle abajurun suç aleti olarak değerlendirildiğini öne süren oyuncu, kararın bu gerekçeyle verildiğini ifade etti:

“Hürriyetini engellediğim, telefonunu alıp gasp ettiğim konusundan beraat ettim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu, tuttum kaydı o bir yerini çizdi. Abajur silah sayıldı, silahla adam yaralamaktan hüküm giydim.”

Ozan Güven yıllar sonra içini döktü: 6 sene beni kahretti, üzülmedik yerim kalmadı

“ARTIK BİR KADINLA ASANSÖRE BİNMİYORUM”

Güven sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Sizin erkek çocuğunuzun başına böyle bir hikâye gelebilir. 6 sene benden çok şey götürdü, beni kahretti. Ben artık asansöre bir kadınla binmiyorum, yalnız başıma biniyorum. Kadının beyanı esastır ama hangi kadının beyanı? Yani dünyadaki bütün kadınlar melek, bütün erkekler şeytan mı?

“BENİ RAHAT BIRAKIN”

Toplumdaki linç kültürünü eleştiren Güven, uzun süren dava sürecinin hayatında derin izler bıraktığını söyledi:

“Ünlü olmasaydım bunları yaşayacağımı sanmıyorum. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap duyuyorum, öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Hayatım boyunca uzun süreli ilişkilerim oldu. İstenmediğim bir yerde durmam, ya giderim ya da gitmesini söylerim. Meseleleri halletme yöntemim şiddet değil.”

OYUNLARI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rol aldığı "O.M.G" adlı tiyatro oyununun Antalya, Ankara ve İzmir gösterimlerinin iptal edildiğini duyurdu. Oyunun sezon finalinin ise 19 Haziran'da Babasahne'de sahneleneceği bildirildi.

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