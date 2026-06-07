Otomobil markaları haziran ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz otomobil modelleri…

Markalar haziran ayında satış listelerini güncelledi. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz modellerde belli oldu.

Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Haziran ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır otomobiller hangileri? Bu soruların tüm cevapları haberimizde...

İşte Türkiye’nin 2026 model en ucuz sıfır otomobilleri listesi...

1. Dacia Sandero 1.295.000 TL 2. Kia Picanto 1.335.000 TL 3. Fiat Egea Sedan 1.389.900 TL 4. Opel Corsa 1.395.000 TL 5. Citroen e-C3 1.420.000 TL 6. Fiat Grande Panda Elektrik 1.440.000 TL 7. Hyundai i20 1.470.000 TL 8. Hyundai INSTER 1.550.000 TL 9. Hyundai Bayon 1.560.000 TL 10. Dacia Jogger 1.595.000 TL 11. Opel Frontera Elektrik 1.600.000 TL 12. Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model) 1.669.900 TL 13. Dacia Sandero Stepway 1.681.000 TL 14. Dacia Logan 1.699.000 TL 15. Nissan Juke 1.699.000 TL 16. Fiat Egea Cross 1.749.900 TL 17. Renult Clio 1.750.000 TL 18. Citroen e-C3 Aircross 1.760.000 TL 19. Skoda Fabia 1.764.800 TL 20. KGM Tivoli (2025 model) 1.790.432 TL 21. Renault Megane Sedan 1.791.000 TL 22. Opel Mokka 1.800.000 TL 23. Opel Corsa Elektrik 1.800.000 TL 24. Seat Ibiza 1.821.000 TL 25. Yeni Renault Clio 1.830.000 TL 26. Fiat 600 (2025 model) 1.834.900 TL 27. Opel Frontera 1.840.000 TL 28. Skoda Kamiq 1.864.200 TL 29. Renault Duster 1.865.000 TL 30. Togg T10X 1.869.048 TL 31. Togg T10F 1.884.980 TL 32. Renault R5 E-tech (2025 model) 1.886.000 TL 33. Citroen C4 X 1.890.000 TL 34. Citroen C4 Hybrid 145 1.890.000 TL 35. Toyota Corolla 1.892.000 TL 36. Kia Xceed 1.895.000 TL 37. Ford Puma (2025 model) 1.897.100 TL 38. Hyundai i30 1.944.000 TL 39. Seat Arona 1.968.000 TL 40. Ford Puma Gen-E (2025 model) 1.976.500 TL 41. Skoda Scala 1.979.900 TL 42. Suzuki Vitara Hibrit 1.999.000 TL 43. Omoda 5 Ultima 1.999.000 TL 44. Peugeot E-208 1.999.500 TL

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