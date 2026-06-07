Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 2 milyon TL altında 44 model var
Otomobil markaları haziran ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz otomobil modelleri…
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T-Otomobil az önce
Haziran ayında güncellenen satış listeleriyle Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil modelleri ve 2 milyon TL altı fiyatlı araçlar belli oldu.
- Türkiye'nin en ucuz otomobili Dacia Sandero, 1.295.000 TL'den satışa sunuluyor.
- Haziran ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatlı sıfır otomobiller listesi paylaşıldı.
- Listede Dacia Sandero, Kia Picanto, Fiat Egea Sedan gibi modeller ilk sıralarda yer alıyor.
- Listede hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli modeller bulunuyor.
- Listede 2026 model ve daha önceki yılların modelleri de yer alıyor.
Markalar haziran ayında satış listelerini güncelledi. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz modellerde belli oldu.
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Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Haziran ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır otomobiller hangileri? Bu soruların tüm cevapları haberimizde...
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İşte Türkiye’nin 2026 model en ucuz sıfır otomobilleri listesi...
|1. Dacia Sandero
|1.295.000 TL
|2. Kia Picanto
|1.335.000 TL
|3. Fiat Egea Sedan
|1.389.900 TL
|4. Opel Corsa
|1.395.000 TL
|5. Citroen e-C3
|1.420.000 TL
|6. Fiat Grande Panda Elektrik
|1.440.000 TL
|7. Hyundai i20
|1.470.000 TL
|8. Hyundai INSTER
|1.550.000 TL
|9. Hyundai Bayon
|1.560.000 TL
|10. Dacia Jogger
|1.595.000 TL
|11. Opel Frontera Elektrik
|1.600.000 TL
|12. Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model)
|1.669.900 TL
|13. Dacia Sandero Stepway
|1.681.000 TL
|14. Dacia Logan
|1.699.000 TL
|15. Nissan Juke
|1.699.000 TL
|16. Fiat Egea Cross
|1.749.900 TL
|17. Renult Clio
|1.750.000 TL
|18. Citroen e-C3 Aircross
|1.760.000 TL
|19. Skoda Fabia
|1.764.800 TL
|20. KGM Tivoli (2025 model)
|1.790.432 TL
|21. Renault Megane Sedan
|1.791.000 TL
|22. Opel Mokka
|1.800.000 TL
|23. Opel Corsa Elektrik
|1.800.000 TL
|24. Seat Ibiza
|1.821.000 TL
|25. Yeni Renault Clio
|1.830.000 TL
|26. Fiat 600 (2025 model)
|1.834.900 TL
|27. Opel Frontera
|1.840.000 TL
|28. Skoda Kamiq
|1.864.200 TL
|29. Renault Duster
|1.865.000 TL
|30. Togg T10X
|1.869.048 TL
|31. Togg T10F
|1.884.980 TL
|32. Renault R5 E-tech (2025 model)
|1.886.000 TL
|33. Citroen C4 X
|1.890.000 TL
|34. Citroen C4 Hybrid 145
|1.890.000 TL
|35. Toyota Corolla
|1.892.000 TL
|36. Kia Xceed
|1.895.000 TL
|37. Ford Puma (2025 model)
|1.897.100 TL
|38. Hyundai i30
|1.944.000 TL
|39. Seat Arona
|1.968.000 TL
|40. Ford Puma Gen-E (2025 model)
|1.976.500 TL
|41. Skoda Scala
|1.979.900 TL
|42. Suzuki Vitara Hibrit
|1.999.000 TL
|43. Omoda 5 Ultima
|1.999.000 TL
|44. Peugeot E-208
|1.999.500 TL
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