DIŞ HABERLER SERVİSİ
Trump’ın katıldığı yemekte silah sesleri sesleri yükseldi! Başkanı apar topar tahliye ettiler
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği, silah sesleriyle yarıda kesildi. Trump'ın masasına oturmasından sadece dakikalar sonra duyulan "5 el ateş sesi" üzerine Gizli Servis ajanları devreye girerek Başkan'ı apar topar tahliye etti
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında gerçekleşen protesto nedeniyle güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor..
