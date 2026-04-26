“Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” iş dünyasından tam not aldı. Vergi indiriminden transit ticaret muafiyetine kadar uzanan tarihî adımları değerlendiren birlik, oda ve dernek başkanları ortak ses verdi: Bu paket, Türkiye’yi küresel tedarik zincirinin parlayan yıldızı yapacak.

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamındaki ekonomik adımları memnuniyetle karşıladı. Küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde açıklanan dev teşvik paketi; imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9’a düşürülmesi, transit ticarette vergi indiriminin yüzde 100’e çıkarılması ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) odaklı yeni düzenlemeleri kapsıyor. DEİK, İTO, İSO, MÜSİAD ve ASKON başkanları, yaptıkları değerlendirmelerde bu hamlelerin Türkiye’yi küresel tedarik zincirinin ve finansın sarsılmaz merkezi yapacağı ve sürdürülebilir büyümeye güçlü bir katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

"Süper teşvik" ile ekonomi şahlanacak! İş dünyasından yatırım paketine tam destek

HEDEF: DAHA FAZLA YATIRIM VE ÜRETİM

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde açıklanan kararların sanayi ve ihracatçıların rekabetçiliğini artırması, Türkiye’ye daha fazla uluslararası yatırım çekilmesi noktasında çok önemli olduğunu aktardı. Özellikle transit ticarette sağlanan yüzde 100 vergi indiriminin Türkiye’yi bu alanda merkez hâline getireceğini vurgulayan Olpak, “Verilen destekler iş dünyamıza önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu gücü de arkamıza alarak bizler daha fazla yatırım, üretim ihracat ve istihdam potansiyeli oluşturmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret göstereceğiz” dedi.

DOĞRU ZAMANDA ATILMIŞ ADIM

Hayata geçirilen düzenlemelerin Türkiye’yi üretim ve yatırımda öne çıkaracağını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen bu adımların doğru zamanda atıldığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu; kurumlar vergisi indirimi, bürokrasinin azaltılması ve “Tek Durak Büro” yaklaşımının iş dünyası için kritik önemde olduğunu ifade etti. Bu reformların Türkiye’yi küresel bir yönetim ve finans merkezine dönüştüreceğine inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Fırsatlara odaklanarak yeni bir atılım süreci başlatabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIM VE İHRACAT HIZLANACAK

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, açıklanan vergi düzenlemelerinin iş dünyasına güçlü ve somut destek sunduğunu belirtti. Özdemir, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin %25’ten %9’a, diğer ihracatçılar için %14’e düşürülmesinin üretim ve ihracatı teşvik ettiğini vurguladı. Transit ticaret kazançlarında vergi muafiyetinin genişletilmesiyle Türkiye’nin küresel rekabette öne çıkacağını ifade eden Özdemir, yurt dışı faaliyet gelirlerine sağlanan istisnalar ve girişimcilik desteklerinin sermaye girişini artıracağını kaydetti. Özdemir, düzenlemelerin üretim ve teknoloji odaklı dönüşüme katkı sağlayacağını dile getirdi.

İFM TEŞVİKLERİ YATIRIM ÇEKECEK

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Finans Merkezi odaklı yeni vergi teşviklerinin Türkiye’nin bölgesel finans üssü olma hedefinde önemli bir adım olduğunu söyledi. Aydın, özellikle transit ticaret ve yurt dışı mal alım-satım aracılık faaliyetlerinde vergi avantajlarının artırılmasının Türkiye’yi bölgesel ticarette cazibe merkezi hâline getireceğini belirtti. Düzenlemenin İFM dışına da yayılmasının Anadolu iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Küresel şirketlerin Türkiye’ye yönelmesini teşvik eden uygulamaların uzun vadeli ve öngörülebilir bir mali yapı oluşturduğunu vurgulayan Aydın, nitelikli istihdamı destekleyen düzenlemelerin de dikkati çekici olduğunu kaydetti.

GENÇ GİRİŞİMCİNİN YOLU AÇILIYOR

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, yeni vergi düzenlemelerinin, genç girişimciler ve ihracatçılar için “sıçrama dönemi” başlatacağını söyledi. Yıldırım, imalatçı ihracatçılara kurumlar vergisinin %9’a düşürülmesi ve ticaretteki muafiyetlerin genişletilmesinin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Teşviklerin yatırım, üretim ve ihracata ivme kazandıracağını ifade eden Yıldırım “Bu süreç, ülkemizin ekonomik vizyonuna büyük bir değer katacaktır. İş dünyasının önünü açan bu reformist yaklaşımın, nitelikli istihdam ve teknoloji odaklı üretimle taçlanacağına inancımız tamdır” dedi.

İSTANBUL, KÜRESEL FİNANS MERKEZİ OLACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan teşvik paketinin içerik ve zamanlama açısından isabetli olduğunu belirtti. Paketle Türkiye’nin küresel üretimin cazibe merkezi olma hedefinin güçleneceğini söyleyen Avdagiç, özellikle İstanbul Finans Merkezine yönelik teşviklerin şehrin küresel sermayenin yeni adresi olmasına katkı sağlayacağını vurguladı. İmalatçı ihracatçılara yönelik kurumlar vergisi indirimi ve transit ticarette sağlanan avantajların üretimi artıracağını ifade eden Avdagiç İTO olarak bu vizyonu desteklediklerini ve İstanbul’un küresel ticaret merkezi olması için katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

YENİ TEŞVİKLER REKABETİ ARTIRACAK

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklanan yeni vergi düzenlemelerini, özellikle sanayici ve ihracatçılara sağlanan kurumlar vergisi indirimleri açısından son derece kıymetli bulduklarını söyledi. Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin üretim, yatırım, ihracat ve nitelikli girişimcilikten geçtiğini vurgulayan Bahçıvan, vergi avantajlarının rekabet gücünü artıracağını ve yeni yatırımları teşvik edeceğini ifade etti. Bahçıvan ayrıca, küresel ölçekte daha güçlü bir üretim ve ihracat yapısı için atılan adımların iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, İstanbul Finans Merkezi gibi projelerin de bu vizyona katkı sağladığını kaydetti.









