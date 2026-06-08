Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ederken gözler bir kez daha sonuç takvimine çevrildi. Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek dahil tüm giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Peki, sonuç takvimi belli oldu mu? 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampında takvim geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvurular, e-Genc resmi başvuru sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. İnternet erişimi veya online başvuru imkânı bulunmayan gençler, başvurularını yakın gençlik merkezine giderek yetkililer aracılığıyla yapabilecek.

GSB YAZ GENÇLİK KAMPI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

GSB Yaz Gençlik Kampları kapsamında ilk 5 dönem için son başvuru tarihi 21 Haziran 2026 olarak açıklanırken, diğer kamp dönemleri için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

2026 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Sonuç takvimi açıklandı)

GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI

İlk 5 dönem başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde, sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 28 Temmuz 2026 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekmektedir.



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