Ankara’da temeli atılacak 3 milyar dolarlık Google Cloud-Turkcell tesisi, dijital göçün ilk somut adımı oldu. Teşvikler ve nükleer enerji yatırımları, petrolden bile kıymetli olacak veri için Türkiye’yi küresel merkez yapacak

ÖMER TEMÜR - Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında tırmanan gerilim, savaşın cephesini fiziksel sınırlardan dijital altyapılara taşıdı. Yapay zekâ çağının “yeni nesil petrol rafinerileri” olarak görülen veri merkezleri, artık kamikaze drone’ların açık hedefi hâline gelmiş durumda. İran’ın Amazon’un Birleşik Arap Emîrlikleri ve Bahreyn’deki tesislerine düzenlediği saldırılar, bölgedeki bulut hizmetlerini felç ederken devasa yatırımların geleceğini de tartışmaya açtı.

HESAPLAR ALTÜST

Körfez ülkeleri, vergi avantajları ve ucuz enerji imkânlarıyla teknoloji devlerini cezbederek “The Stargate Project” kapsamında 2030’a kadar 500 milyar dolarlık bir ekosistem kurmayı hedefliyordu. Ancak bölgedeki istikrarsızlık, tüm hesapları altüst etti. Uzmanlar; karmaşık fiber hatları, devasa soğutma sistemleri ve denizaltı kablolarıyla yaşayan bu tesislerin sadece fiziksel saldırılara değil, enerji kesintilerine karşı da aşırı hassas olduğuna dikkat çekiyor.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye ise stratejik bir “güvenli liman” olarak ön plana çıkıyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Türkiye beklemeden harekete geçerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez sermayesini İstanbul Finans Merkezine çekmek için kapsamlı bir hukuk reformu ve veri merkezlerine özel bir teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Şimşek, Türkiye’nin oyun planını şu sözlerle özetledi: Büyük ölçekli veri merkezlerini ülkemize çekmek için yoğun bir çaba içindeyiz. Nükleer enerji yatırımlarımızın arkasındaki temel motivasyonlardan biri de bu tesislerin devasa enerji ihtiyacını karşılamak. Savaş, rotayı enerji güvenliği sunan bölgelere kırıyor; Türkiye bu anlamda ciddi bir çekim merkezi olabilir.



Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli şimdiden devlerin radarında. Google Cloud ve Turkcell, Ankara’da temeli mayıs ayında atılacak 3 milyar dolarlık dev bir “hiper ölçekli veri merkezi” yatırımı için el sıkıştı. Ancak bölgedeki tek oyuncu Türkiye değil. Microsoft Yunanistan’da, diğer devler ise Polonya ve Doğu Avrupa’da yeni bulut bölgeleri inşa ediyor.



Türkiye’nin bu dijital yarışta liderliğe oynaması için sadece “güvenlik şemsiyesi” sunması yeterli görülmüyor. Yatırımcılar, nükleer enerjinin sürekliliği kadar, vergi kolaylıkları ve öngörülebilir bir hukuki altyapı bekliyor. Bu alanlarda atılacak kararlı adımlar, Türkiye’yi yapay zekâ çağının küresel veri üssü hâline getirebilir.



Haberle İlgili Daha Fazlası