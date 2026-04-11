Türkiye'ye yurt dışından 500 milyon dolarlık kaynak! İşte kullanılacağı alan
Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 500 milyon dolar tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansman sağladı. Söz konusu finansman, DSİ tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projeleri için kullanılacak.
- Bu finansman, modern ve basınç kontrollü sulama sistemlerinin teşvik edilmesi ve sel kontrol kapasitesinin güçlendirilmesi için kullanılacak.
- Anlaşma ile Türkiye'nin su iletim verimliliği ve iklimsel direncinin artırılması hedefleniyor.
- Bu kredi ile son iki yılda su verimliliği ve modernizasyonu alanında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 1,2 milyar euroya ulaştı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürecin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda devam edeceğini belirtti.
- Bakanlığın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü işbirliği sayesinde uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye olan ilgisinin arttığı vurgulandı.
Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilen Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dirençliliği Programı kapsamında, Bakanlık ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) arasında 500 milyon dolar eşleniği euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansman anlaşması imzalandı. Böylece, söz konusu program çerçevesinde, bankadan ilk kaynak temin edilmiş oldu.
KREDİNİN KULLANILACAĞI ALAN
Söz konusu finansmanla, modern ve basınç kontrollü sulama sistemlerinin teşvik edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, sel kontrol kapasitesini güçlendirerek, Türkiye'nin su iletim verimliliği ve iklimsel direncinin artırılması hedefleniyor. Projenin, tarımsal üretkenliği geliştirmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı güçlendirmesi amaçlanıyor.
2 YILDA 1.2 MİLYAR EURO DIŞ FİNANSMAN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, projeyle Orta Vadeli Program'da yer alan verimlilik artışı ve katma değer odaklı dönüşümün sağlanması hedefi doğrultusunda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu krediyle, son iki yılda su verimliliği ve modernizasyonu alanında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı, yaklaşık 1,2 milyar euroya ulaşmıştır. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önceleyen uygun koşullarda finansman sağlama süreci devam edecektir. Bakanlığımızın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü ve etkin işbirliği sayesinde, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye olan ilgisi artarak devam etmekte ve Türkiye tercih edilen kalkınma ortağı konumunu güçlendirmektedir."