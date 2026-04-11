Tarih belli oldu! Akaryakıta bu kez de indirim geliyor
Dün tarihin en büyük indirimi gelen, bugün ise zamlanan akaryakıt fiyatları önümüzdeki hafta içi yine değişecek. 14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıta büyük bir indirim daha geliyor. İşte detaylar...
- ABD ile İran arasındaki ateşkes sonrası motorine 12 lira 88 kuruş, benzine ise 1 lira 5 kuruş indirim gelmişti.
- 11 Nisan itibarıyla motorinin litresi 4 lira 12 kuruş, benzinin ise 44 kuruş arttı.
- 14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4 lira 35 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
- Türkiye'de akaryakıt fiyatları gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki ateşkes sonrası motorine 12 lira 88 kuruş, benzine ise 1 lira 5 kuruş indirim gelmişti. Bu rakam tarihin en büyük indirimi olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ise akaryakıta çifte zam geldi. 11 Nisan itibarıyla motorinin litresi 4 lira 12 kuruş, benzinin ise 44 kuruş arttı. Ancak akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.
AKARYAKITTA TABELA BİR KEZ DAHA DEĞİŞİYOR
Önümüzdeki hafta içi akaryakıt istasyonlarında tabelalar güncellenecek. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıta büyük bir indirim daha geliyor.
MOTORİNE İNDİRİM
Söz konusu tarihte motorinin litresi 4 lira 35 kuruş ucuzlayacak. Böylece motorinin litresi 72 lira seviyelerine inecek.
11 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|62.63
|76.56
|34.99
|İstanbul Anadolu
|62.49
|76.42
|34.39
|Ankara
|63.61
|77.69
|34.87
|İzmir
|63.88
|77.97
|34.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.