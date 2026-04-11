Dün tarihin en büyük indirimi gelen, bugün ise zamlanan akaryakıt fiyatları önümüzdeki hafta içi yine değişecek. 14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıta büyük bir indirim daha geliyor. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki ateşkes sonrası motorine 12 lira 88 kuruş, benzine ise 1 lira 5 kuruş indirim gelmişti. Bu rakam tarihin en büyük indirimi olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ise akaryakıta çifte zam geldi. 11 Nisan itibarıyla motorinin litresi 4 lira 12 kuruş, benzinin ise 44 kuruş arttı. Ancak akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.

AKARYAKITTA TABELA BİR KEZ DAHA DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki hafta içi akaryakıt istasyonlarında tabelalar güncellenecek. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıta büyük bir indirim daha geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM

Söz konusu tarihte motorinin litresi 4 lira 35 kuruş ucuzlayacak. Böylece motorinin litresi 72 lira seviyelerine inecek.

11 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.63 76.56 34.99 İstanbul Anadolu 62.49 76.42 34.39 Ankara 63.61 77.69 34.87 İzmir 63.88 77.97 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

