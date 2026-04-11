Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6.608 TL’den haftayı tamamlarken, fiziki gram fiyatı 6.685 TL’den kapanış yaptı. Savaşın başlarında iki piyasa arasında 1 kilo altında 13 bin dolara kadar açılan fiyat makası, 1.725 dolara kadar kapandı. Altında hızlı yükseliş gerçekleşmeyince talep de azaldı, fiziki bulunabilirlik artmaya başladı, böylece işçilik ücreti geriledi. Gram mı mantıklı, çeyrek mi? İşte altın fiyatlarında son işçilik ücretleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’daki savaşta ilan edilen geçici ateşkesin ardından, İslamabad’da gerçekleşecek ateşkes görüşmeleri altın cephesinde de dikkatle takip ediliyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bu hafta %1,56 primle 4.749 dolardan kapanış yaptı. Onsta haftalık bazda en yüksek 4.858 dolar seviyesi test edilse de “kırılgan ateşkes” endişeleriyle kazanımlar korunamadı. Ancak fiyatlar 4.600 dolar desteğinin üzerinde tutunarak “bekle-gör” konumuna geçti.

GRAM ALTINDA MAKAS KAPANIYOR

İç piyasada spot gram altın fiyatı da %1,87 gibi sınırlı bir primle 6.608 TL’den haftayı tamamladı. Fiziki piyasa ile spot piyasa arasındaki makasın son haftaların en düşük seviyelerinde gerilemesi de dikkat çekti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 6.885 TL’den cuma günü kapanışını gerçekleştirdi. Böylece savaşın başlarında iki piyasa arasında 1 kilo altında 13 bin dolara kadar açılan fiyat makası, 1.725 dolara kadar kapandı.

Talep azaldı, ‘hava parası’ düştü! Altın fiyatlarında son işçilik tutarları

YÜKSEK PETROL-DÜŞÜK ALTIN!

Orta Doğu’daki risklerin petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıyarak, küresel çapta enflasyon ve faiz kaygılarını yükseltmesi; bu süreçte “savaşlarda güvenli liman altın” algısının önüne geçti. Merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için daha sıkı para politikası uygulayabileceği yönündeki beklentiler, faiz karşısında altını elde tutmanın maliyetini artırarak, sarı metali baskıladı.

Özellikle ABD Merkez Bankasının tutumu takip edilirken, ülkede mart ayında açıklanan enflasyonun %3,3’e yükselmesi iyi bir sinyal vermedi.

GRAMDA İŞÇİLİK ÜCRETİ DÜŞTÜ

Altın fiyatlarının geleceğine dair bu temkinli hava, iç piyasada da talebin bir miktar gerilemesine sebep oldu. Kuyumcular, “Savaşın başlarında güvenli liman olarak görülen altın, ardından şaşırtıcı bir şekilde düşüşe geçti. Toparlanma da hızlı gerçekleşmiyor. Panik alımlar azaldı. Fiziki altında bulunabilirlik arttı. Böylece yoğun talepten kaynaklanan ve ‘işçilik’ fiyatının yükselmesine sebep olan gerekçeler zayıfladı. Spot gram fiyatı yükselmesine rağmen, fiziki piyasada işçilik fiyatları düşüşe geçti ve makas kapandı” diye konuşuyor.

10 NİSAN İŞÇİLİK FİYATLARI

Görüşünü aldığımız kuyumcuların aktardığına göre, altın fiyatlarında 10 Nisan itibarıyla işçilik fiyatları yaklaşık şöyle gerçekleşiyor:

-24 ayar 1 gram külçe: 34 TL

-24 ayar 5 gram külçe: 170 TL

-24 ayar 10 gram külçe: 340 TL

-24 ayar 20 gram külçe: 680 TL

-24 ayar 50 gram külçe: 1.050 TL

-24 ayar 100 gram külçe: 2.100 TL

-Çeyrek altın (yeni): 575,75 TL

-Tam altın (yeni) 2.002 TL

-Reşat altın: 1.982,75 TL

Kuyumcular, yatırım için alınacak altınlarda 24 ayar ‘gram’ın daha doğru tercih olduğunu, ‘çeyrek’te gram başına 329 TL olan işçilik ücretinin külçede 34 TL’ye kadar düştüğünü ifade ediyor.

