Kurban Bayramı arefe günü nedeniyle bankalarda işlem yapacak vatandaşlar, 26 Mayıs 2026 Salı günü banka çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle EFT, havale ve FAST işlemlerinin bugün yapılıp yapılmadığı ile bankaların saat kaçta kapanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bayram tatili öncesinde para transferi, ödeme ve şube işlemlerini tamamlamak isteyen milyonlarca kişi “Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık?” sorusuna cevap arıyor. Arefe günü uygulanacak yarım gün mesai nedeniyle bankaların çalışma saatleri değişiyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü arefe günü olması nedeniyle bankalar sabah saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bankalar, bugün yarım gün mesai düzeniyle çalışırken, şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşların öğle saatinden önce işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Özellikle bayram öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerde sıra oluşabileceği belirtiliyor.

Bankacılık işlemlerinde sorun yaşamamak adına vatandaşların gitmeden önce işlem yapacakları bankanın güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri öneriliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Akbank ve Garanti BBVA başta olmak üzere birçok banka bugün sınırlı saat aralığında hizmet verecek.

BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü nedeniyle banka şubeleri sabah 09.00 itibarıyla açıldı. Şubelerin büyük bölümünün saat 12.30 ile 13.00 arasında işlemleri sonlandırarak resmi tatile girmesi bekleniyor. Bu nedenle EFT, havale veya şubeden yapılacak diğer işlemler için öğle saatinden önce hareket edilmesi gerekiyor.

Saat 13.00 sonrasında banka şubeleri kapalı olacağı için gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ancak mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden bazı işlemler yapılmaya devam edecek.

26 MAYIS 2026 BANKALARIN ÇALIŞMA SAATİ

26 Mayıs 2026 Salı günü bankalar arefe günü uygulaması kapsamında yarım gün çalışıyor. Resmi tatilin başlamasıyla birlikte öğleden sonra şubeler hizmet vermeyecek.

EFT işlemleri bugün saat 13.00’e kadar normal şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu saatten sonra yapılan EFT transferlerinin ise bayram sonrasındaki ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hesaplara geçmesi bekleniyor. Havale ve FAST işlemleri ise bankaların internet veya mobil bankacılığı üzerinden devam edecek.

