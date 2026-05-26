Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya, Rus ordusunun Kiev’deki askeri hedeflere ve karar alma merkezlerine yönelik hava saldırıları başlattığı yönünde önceden bilgi verdiği ortaya çıktı.

Rus haber ajansı Tass’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklamasına dayandırdığı rapora göre, Bakan Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan talimatı doğrultusunda Amerikalı mevkidaşına sahada atılan yeni askeri adımları ve değişen harekat stratejisini iletti.

Kiev rejiminin Rusya içerisindeki sivil nüfusa ve altyapıya yönelik devam eden saldırılarına misilleme yapıldığını belirten Lavrov, şu uyarılarda bulundu:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Kiev'deki askeri tesisler ve bunlarla ilişkili karar alma merkezlerine yönelik sistematik, tutarlı ve büyük ölçekli saldırılar başlatmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Kiev’deki diplomatik personelinin ve diğer tüm Amerikan vatandaşlarının emniyeti için Ukrayna’nın başkentinden derhal tahliye edilmelerini sağlamalıdır."

