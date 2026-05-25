İngiltere Savunma Bakanı John Healey’i taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait VIP jet, Rusya sınırına yakın bir noktada siber saldırıya uğradı. Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen sinyal bozma eylemi nedeniyle Dassault 900LX Falcon tipi jetin GPS sinyali havada tam 3 saat boyunca tamamen devre dışı kalırken, kokpit göstergeleri arızalandı ve uçaktaki tüm iletişim koptu.

The Times’ın özel haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı John Healey’i Estonya’daki askeri birlik ziyaretinin ardından taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait VIP jetin sistemleri, Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen sinyal bozma saldırısından etkilendi.

Bakanı taşıyan uçakta herhangi bir teknik koruma sistemi bulunmadığı için uçağın Rus müdahalesi karşısında tamamen savunmasız kaldığı ortaya çıktı.

İngiltere Savunma Bakanını taşıyan uçağa siber saldırı! Rusya sinyali kesti, fatura John Healey’e kesildi

ÜÇ SAATLİK SİNYAL KARARTMASI

Savunma Bakanı John Healey, Estonya’da askeri tatbikata katılan İngiliz askerlerini ziyaret ettikten sonra Perşembe akşamı Rusya sınırına yakın Tartu kentinden havalandı.

Dassault 900LX Falcon tipi jetin GPS sinyali, Birleşik Krallık’a doğru yapılan üç saatlik uçuş sırasında tamamen devre dışı bırakıldı.

Rusya'nın pervasız bir müdahalesi olarak nitelendirilen olay sırasında uçaktaki telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar internete bağlanamadı, kokpit gösterge paneli arızalandı. Pilotlar, uçuş rotasını ve konumu belirlemek amacıyla uydu yerine mekanik atalet navigasyon sistemlerini kullanmak zorunda kaldı.

200 MİLYON STERLİNLİK KESİNTİ JETİ KORUMASIZ BIRAKTI

The Times’ın araştırmasına göre başbakanı, kabine bakanlarını, üst düzey askeri personeli ve kralı taşımak için kullanılan VIP jetinde, sinyal bozma korumalı iletişim sistemleri veya füze önleme tedbirleri dahil hiçbir savunma mekanizması yer almıyor.

Eski Savunma Bakanı Ben Wallace döneminde alınan mali kararlar yüzünden hükümetin, 200 milyon sterlinlik askeri tasarruf planı kapsamında jetleri koruma paketi olmadan satın aldığı anlaşıldı. Benzer bir GPS karartma eyleminin 2024 yılında aynı uçakla seyahat eden dönemin Savunma Bakanı Grant Shapps’ın başına gelmesine rağmen, bütçe açıkları nedeniyle filo korunamıyor.

Yaşanan teknik zafiyetin ardından İngiliz Parlamentosu ve askeri uzmanlar Savunma Bakanlığı'na yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Ben Obese-Jecty, savunma bakanının kendini koruma yeteneği olmayan bir uçakla Rus sınırına yakın uçmasının "akıl dışı" olduğunu söyledi.

