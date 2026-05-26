ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’ın güneyindeki bazı hedeflere “meşru müdafaa” gerekçesiyle hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İran medyasının iddiasına göre, Bandar Abbas kentinde peş peşe patlama sesleri duyulurken, Larak adasının çevresinde meydana gelen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi çağrısında bulundu.

ABD ile İran arasında süren müzakerelerde belirsizlik devam ederken, Washington yönetiminden bölgedeki gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın güneyindeki bazı hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, ABD askerlerinin İran kaynaklı tehditlere karşı korunmasının amaçlandığını söyledi. Açıklamaya göre hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile Hürmüz Boğazı’nda mayın döşemeye hazırlandığı öne sürülen İran gemileri yer aldı.

İran medyası, Bandar Abbas kentinde art arda patlama sesleri duyulduğunu duyurdu. Patlamaların tam olarak nerede meydana geldiği netlik kazanmazken, bazı haberlerde Bandar Abbas Havalimanı pistine füze isabet ettiği iddia edildi.

‘LARAK ADASI’NDA HAYATINI KAYBEDENLER OLDUĞU’ İDDİASI

İran’ın Tabnak Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınındaki Larak Adası çevresinde yaşanan olaylarda bazı kişilerin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Mehr Haber Ajansı ise Bandar Abbas’taki durumun kontrol altında olduğunu ve halkın endişe etmesini gerektiren bir durum bulunmadığını aktardı.

"URANYUMUN İMHA EDİLMESİ GEREKİYOR"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ya ABD’ye teslim edilerek imha edilmesi ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde yok edilmesi gerektiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın nihai hale getirilmesinin birkaç gün sürebileceğini açıkladı.

"YA İYİ BİR ANLAŞMA OLUR, YA DA HİÇ OLMAZ"

Yeni Delhi’ye giderken gazetecilere konuşan Rubio, tarafların anlaşmanın çerçevesi konusunda büyük ölçüde uzlaşmaya yaklaştığını belirterek, “Taslağın nasıl olması gerektiği konusunda güçlü bir mutabakat var. Ancak bu tür süreçlerde olduğu gibi bazı kelime ve ifadeler üzerinde anlaşmazlıklar yaşanabiliyor” dedi. Rubio, “Eğer bir anlaşma olacaksa bunun üzerinde çalışacağız. Ama ya iyi bir anlaşma olur ya da hiç anlaşma olmaz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Rubio, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ticari trafiğe kapatma girişimlerini de eleştirerek, bunun “yasa dışı, hukuka aykırı ve sürdürülemez” olduğunu söyledi.

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. ABD ile İran arasında ateşkes ve müzakere süreci devam ederken, Hürmüz Boğazı çevresindeki son gelişmeler bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti.

