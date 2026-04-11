Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta, ateşkes ve petrol fiyatlarındaki düşüşten aldığı destekle %8,79 yükseldi ve 14.073,79’dan kapandı. Böylece BİST 100, şubat ayında test edilen 14.532 rekoruna oldukça yaklaştı. Analistler, “Ateşkesin kalıcı olması ve petrol fiyatlarının 100 doların altına yerleşmesi, pozitif havayı destekleyebilir. Kâr satışları halinde ise 13.500 ilk destek olarak takip edilebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmalarda 2 haftalık ateşkes ilanı ve petrol fiyatlarının sert düşüşle bu hafta 94,25 dolara kadar gerilemesi, Türkiye piyasalarına doping oldu.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftalık bazda %8,79 primle 14.073,79 puandan kapanış yaptı. Endeks, son olarak 15 Eylül 2025 ile başlayan haftada %8,89 yükselmişti. Bu hafta gerçekleşen prim, yaklaşık son 6 ayın da en hızlı artışı olarak öne çıktı.

PETROL, KRİTİK GÖSTERGE

Analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye’de enflasyon, döviz kurları, faiz ve cari açık üzerindeki stresin azalması anlamında önemli olduğunu hatırlatarak, “Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması ve petrol fiyatlarının 100 doların altına yerleşmesi, pozitif havayı destekleyebilir. Endekste 13.500 seviyesi ise ilk destek olarak takip edilebilir” değerlendirmesinde buluyor.

BORSA REKORA YAKLAŞTI

Bu arada BİST 100 endeksi, son kapanışı itibarıyla şubat ayında test edilen 14.532 rekoruna da oldukça yaklaştı. Cuma günkü kapanış, rekor seviyenin %3,26 gerisinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin piyasanın en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, “Haber akışına yüksek duyarlılık devam ediyor. Buna karşılık piyasa iyimser bir fiyatlama ile önden koştu. Kalıcı bir ateşkes ve çatışmaların sona ermesi halinde, borsada rekor seviyelere doğru bir ivmelenme yaşanabilir. Ancak ihlaller ve kırılganlık devam ederse; destek seviyelere doğru kâr satışları da normal karşılanmalı” görüşünü dile getiriyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında en çok yükselen 5 hisse şunlar oldu:

Hisse Senedi Kodu Fiyat Yükseliş RALYH 262,75 TL %30,40 GLRMK 240,50 TL %27,59 KONTR 9,68 TL %24,58 ASELS 398,50 TL %20,57 SAHOL 102,00 TL %14,61

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

En fazla para girişi ise şu hisselerde gözlemlendi:

Şirket Kodu Para Girişi ASELS 2,2 milyar TL THYAO 1,345 milyar TL AKBNK 694,12 milyon TL SASA 476,89 milyon TL YKBNK 473,25 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

