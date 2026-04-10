ÖMER TEMÜR - ABD ve İran arasında tırmanan savaş, bölgedeki güvenlik ve lojistik altyapısını da derinden etkiledi. Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirmesine sebep olurken; Türkiye güvenli bir lojistik üs olarak öne çıkıyor. Japon teknoloji devi Epson ile Çinli Xiaomi Dubai’deki dağıtım operasyonlarını Türkiye’ye kaydırırken, Dubai merkezli DP World Türkiye’deki ilk sözleşmeli lojistik deposunu açtı.



Epson META-CW Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Suat Özsoy, yönetim ofisi Dubai’de bulunan Epson’un Orta Doğu’daki savaşla birlikte tedarik operasyonlarını Türkiye’ye üzerinden yürütmeye başladığını duyurdu. Türkiye’nin hâlihazırda bölge için çok önemli bir ülke olduğunu ve en yüksek gelir elde edilen pazarların başında geldiğini belirten Özsoy “Daha önce Dubai’deki depomuza gelen bütün ürünleri artık Türkiye’ye kaydırıyoruz. Ürünlerimiz Hürmüz Boğazı’na sokulmadan direkt Türkiye’ye geliyor. Önümüzdeki 3-4 ay boyunca Uzak Doğu’dan gelecek bütün ürünler doğrudan Türkiye’ye ulaşacak ve Türkiye’den diğer bölgelere dağıtılacak” dedi.

EMAAR’A YENİ OFİS

Lojistik ağındaki bu devasa değişimin yanı sıra Epson, Türkiye’deki yönetim merkezini de güçlendiriyor. Özsoy, şirketin Türkiye’de Emaar’da 700 metrekare alanda yeni bir ofis açarak operasyonlarını buraya taşıdığını ifade etti. Aslında depo ve ofis yatırımlarının bölgedeki son olaylardan daha önce planlandığını ancak krizin ardından bu operasyonun hacminin ve kapasitesinin çok daha büyüdüğünü anlatan Özsoy “Türkiye ofisini çok daha bölgesel bir hâle getirmeye çalışıyoruz. Buradan Güney Afrika, Azerbaycan ve Kuzey Afrika gibi birçok ülkeye bakan ekiplerimiz bulunuyor” diye konuştu. Özsoy’un verdiği bilgiye göre İngilizce konuşan Afrika bölgesi haricindeki tüm coğrafyaya; Dubai, Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika da dâhil olmak üzere ürün dağıtımı Türkiye’den yapılacak.

XİAOMİ TÜRKİYE’Yİ RADARINA ALDI

Xiaomi Türkiye Pazarlama Müdürü Shaw Gu da Orta Doğu’da patlak veren savaşın ardından tedariki Dubai’den Türkiye’ye kaydırdıklarını, çalışanların ise Çin’e yolladıklarını bildirdi. Türkiye’nin, Xiaomi için sadece pazar değil, aynı zamanda büyük “merkez üssü” konumunda olduğunu dile getiren Shaw Gu, şöyle konuştu: Türkiye hem satış hacmi hem de üretim kapasitesi açısından stratejik bir noktada bulunuyor. Türkiye, Orta Doğu operasyonlarımızı destekleme noktasında çok önemli bir paya sahip. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin operasyonlarımızda daha da önemli ve lider bir rol üstleneceğine inanıyoruz.

Gu, Türkiye’ye yatırımların artırılması konusunun şu anda şirket içinde aktif olarak değerlendirildiğini dikkat çekerek “Orta ve uzun vadeli planlarımızı titizlikle gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dubai’nin kendi devlet destekli küresel liman işletmecisi DP World da Türkiye’ye yöneldi. Evyapport ile stratejik birleşmeye giden şirket, Asya-Avrupa-Orta Doğu ticaretinde Körfez deniz yolu yerine Türkiye’nin karasal ve liman altyapısını merkeze aldı.

YÖNETİM OFİSİNİ GETİRENE VERGİ İNDİRİMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezini (İFM) küresel fonların yönetildiği bir üsse dönüştüreceklerini söyledi. Şimşek “Burada Türkiye’ye katma değer, fon akışı ve ülkenin orta-uzun vadeli kazanımları anlamında bakıyoruz. Çalışmaları önemli bir yere getirdik, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza arz edildikten sonra netleşecek” dedi. Bakan Şimşek ayrıca, çok uluslu şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımaları için mevcut teşviklerin çok daha geniş kapsamlı olarak yeniden ele alındığını belirtti. Ekonomi yönetiminin diğer önemli gündem maddesinin ihracatı ve üretimi önceliklendirmek olduğunun altını çizen Şimşek, imalatçı ve ihracatçılara yönelik radikal bir vergi indiriminin masada olduğunu açıkladı. Türkiye’yi güçlü bir imalat ve ihracat üssüne dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek “Hizmet sektöründe dışarıya ürün sattığınız zaman elde ettiğiniz gelirin yüzde 80’ini kurumlar vergisinden indiriyoruz. Türkiye’yi, özellikle İFM’yi küresel kaynakların yönetildiği bir merkez yapma konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





