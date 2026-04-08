Miami Realtors Derneği Üyesi ve Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Ozan Hoşgör, Türk yatırımcıların Miami gayrimenkul pazarına ilgisinin hızla arttığını belirterek, Türkiye’nin en aktif ilk 5 ülke arasında yer aldığını açıkladı.

ÖNDER ÇELİK - Dünyanın en büyük emlak pazarları arasında yer alan ve yılda 1,7 trilyon dolarlık işlem yapılan ABD’ye son yıllarda Türk yatırımcıların da ilgisi artıyor. Miami Realtors Derneği Üyesi ve Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Ozan Hoşgör, 73 farklı ülkeden yatırımcının Miami pazarında yer aldığını belirterek, “Son yıllarda Türk yatırımcılarımızın da bölgeye ilgisi belirgin şekilde arttı. Türk yatırımcılar Miami’de en aktif ilk beş ülke arasında bulunuyor. Şehirden yeni konut alan ülkeler sıralamasında Türkiye; Kolombiya, Meksika, Arjantin ve Brezilya’yı takip ediyor. Türk yatırımcılar, özellikle kısa ve orta vadede yüksek kazanç potansiyeli sunan yeni inşaat projelerine yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

Hoşgör; finans, teknoloji ve yatırım sektörlerinden son beş yılda 200’den fazla şirketin merkezini taşıdığı Miami’nin vize ve oturum şartı aramayan, yatırımcı dostu mevzuatı ve ödeme avantajlarıyla uluslararası yatırımcılar kadar Türkiye için de stratejik gayrimenkul yatırım merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

DUBAİ’NİN ALTERNATİFİ

Körfez’de yaşanan jeopolitik gerginliklerin de Dubai yatırım akışını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Hoşgör, “Dubai savaş sonrasında yatırım güvenliği açısından daha riskli bir durumda. Konut yatırımcıları da riski dağıtmak istiyor. Miami, özellikle dolar bazlı kira getirisi ve sabit faizli finansman yapısı sebebiyle yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu pazarda kira getirilerinin istikrarlı artmasını, global şirket göçünün sürmesini ve yeni konut projelerine ilginin yüksek olmasını bekliyoruz. Türk yatırımcıların Miami’deki varlığı da büyüyecektir” diye konuştu.

Miami’nin kalbindeki 6 milyar dolarlık en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinin ‘Miami Worldcenter’ olduğunu kaydeden Hoşgör, Miami Worldcenter lokasyonunda yer alan yeni projelerden Flow Residence’a ilişkin de şunları söyledi: Oturmaya veya hemen kiraya verilmeye hazır olan proje, yüzde 10 brüt kira getirisi, iki yıl kira garantisi ve yüzde 35 peşinat ve krediye uygun ödeme imkânıyla yatırımcılara avantaj sunuyor.

