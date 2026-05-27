Nikkei Asia gazetesinin özel haberine göre, 6-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek yıllık NATO Liderler Zirvesi’ne, ittifak üyesi olmayan Hint-Pasifik ülkelerinin liderlerinin de çağrılması konusunda üye devletler arasında tam bir uzlaşı sağlandı.

Japon basını, "Ev sahibi Türkiye’nin koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya resmi davetiyelerin bu hafta içinde gönderilmesi bekleniyor." bilgisini paylaştı.

Asya basını duyurdu: NATO Zirvesi öncesi Ankara istediğini aldı, Tam konsensüs sağlandı!

İSVEÇ'TEKİ TOPLANTIDA İTİRAZ ÇIKMADI

Nikkei Asia’ya konuşan üst düzey Türk kaynak, geçtiğimiz hafta İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında bu konunun masaya yatırıldığını ileri sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper gibi isimlerin katıldığı toplantıda, "Hint-Pasifik 4’lüsü" (IP4) olarak bilinen ortak ülkelerin zirveye davet edilmesine hiçbir üye ülkenin itiraz etmediği ve ortak bir konsensüsün ortaya çıktığı aktarıldı.

Ev sahibi ülkenin bu tür kararları tek başına alamayacağını hatırlatan yetkili, ittifak içindeki fikir birliğinin tamamlanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin resmi davetiyeleri göndermek için son hazırlıkları yaptığını açıkladı.

Rutte, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, de Ankara’daki zirveye bizzat davet ettiğini paylaşmıştı.

TRUMP’IN GÖLGESİNDEKİ KRİTİK ZİRVE

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek yıllık toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde NATO üzerinde kurduğu yoğun finansal ve siyasi baskıların gölgesinde gerçekleşecek. Avrupalı müttefiklerini bütçe taahhütlerini yerine getirmemekle suçlayan ve ittifaktan çekilme tehditlerini yineleyen Trump’ın, Washington ve Tel Aviv'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlara NATO'nun destek vermemesinden ötürü büyük rahatsızlık duymuştu.

ANKARA, JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİCHİ’Yİ BEKLİYOR

Türkiye, özellikle Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi Ankara’da ağırlamaya büyük önem veriyor. IP4 ülkeleri 2022 yılından bu yana NATO zirvelerine davet edilse de, Japonya ve Güney Kore liderleri geçen yılki buluşmaya katılım göstermemişti.

Nikkei Asia "Ankara yönetimi, Başbakan Takaichi'nin katılımını, özellikle son dönemde yerli İHA/SİHA’lar ve gelişmiş deniz platformlarıyla küresel ölçekte büyük sükse yapan Türk savunma sanayisi ile Japonya arasındaki askeri işbirliğini derinleştirmek için büyük bir fırsat olarak görüyor." görüşünü paylaştı.

İki ülke bu ayın başlarında İstanbul'da ilk kez "Türkiye-Japonya Savunma Sanayii İş Eşleştirme Etkinliği" düzenlemiş ve devlet kurumları arasında stratejik ortaklık için bir niyet mektubu imzalamıştı.

Takaichi'nin daveti kabul etmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

SİBER SAVUNMA, YAPAY ZEKA VE "STARLİFT" PROJESİ MASADA

NATO bütçesine en çok katkı sağlayan ve ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin ev sahipliğindeki zirvede, deniz güvenliği, deniz altı altyapısının korunması, terörle mücadele ve siber savunma gibi stratejik alanlar genişletilecek.

NATO yetkilileri, Japonya'nın siber güvenlik ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler konusunda NATO'nun Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı'na (DIANA) resmen başvurduğunu ve kabul edilmesi halinde bu yapıya katılan ilk NATO dışı ülke olacağını doğruladı.

Ayrıca ittifakın, küresel bir uydu fırlatma sahaları ağı oluşturmayı amaçlayan stratejik "Starlift" projesine IP4 ülkelerinin entegre edilmesi için yürüttüğü müzakerelerin de Ankara'da resmiyete dökülmesi hedefleniyor.

