MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada "27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında bugün oturduğumuz makamların üstlendiğimiz vazifelerin ardında nasıl büyük fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür. Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Ülkücüler için makamın emanet olduğunu söyleyen Bahçeli, "Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil direniştir. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşun ve dosdoğru yaşayarak hepimize örnek olan ve Peygamber efendimize komşu olan yiğitlerdir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"ÜLKÜCÜ İÇİN MAKAM EMANETTİR"

Ülkücü şehitlerimizi rahmetle yad etmek için bir aradayız. 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında bugün oturduğumuz makamların üstlendiğimiz vazifelerin ardında nasıl büyük fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür. Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir.

"ŞEHADET BİZİM İNANCIMIZDA TÜKENİŞ DEĞİL DİRENİŞTİR"

Değerli dava arkadaşlarım; şehadet bizim inancımızda tükeniş değil direniştir. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşun ve dosdoğru yaşayarak hepimize örnek olan ve Peygamber efendimize komşu olan yiğitlerdir.

Ocaklarımızda dua dua çoğalan emanetleriyle nesilden nesile büyüyen aziz milletimize vakfedilmiş iradedir. Her biri hainin kurşununa tebessümle yürüdü.

Ülkücü şehitlerimiz delikanlı düşlerinden, ana kucağından, baba ocağından dünyada ne varsa ellerinin tersiyle ittiler.

