Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

Bahçeli ve beraberindeki partililer, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfil bırakarak, bakır ibrikle su döktü.

BAHÇELİ'DEN BAYRAM MESAJI

Öte yandan Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı bayram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

