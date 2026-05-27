MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş’in kabrine ziyaret
Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
- Devlet Bahçeli, MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
- Ziyarette Kur'an tilaveti ve dualar yapıldı.
- Bahçeli ve beraberindekiler Türkeş'in kabrine karanfil bırakıp su döktü.
- Bahçeli, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı yayımladı.
- Mesajında şehit ailelerini, gazileri, milleti ve Türk-İslam alemini tebrik etti.
- Vatandaşların sevdiklerine sağlıkla ulaşmalarını diledi.
Bahçeli ve beraberindeki partililer, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfil bırakarak, bakır ibrikle su döktü.
BAHÇELİ'DEN BAYRAM MESAJI
Öte yandan Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı bayram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."