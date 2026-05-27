Özgür Özel'den 'yeni parti' iddialarına net cevap!
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa’da bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalar yaptı. Bir basın mensubunun "Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusunu da cevaplayan Özel, açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna cevap verirken, CHP'lilere de çağrı yaptı.
Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Biz partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız bütün üyelerimiz herkes seçim diyor.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
Kılıçdaroğlu'nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık. Bir çağrım var kendisine. 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime ben hazırım. Bu Türkiye'ye hem çok iyi örnek olmuş olur hem de bütün tartışmalar da biter.
"MUTLAK BUTLAN KARARI BİR MİLATTIR"
İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Geçmişte bizi desteklemeyen arkadaşlarımıza tepki gösterenler var. Arkadaşlar mutlak butlan kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımızı yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır.
YENİ PARTİ KURACAK MI?
Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumuz yok."