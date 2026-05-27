Kurban Bayramı boyunca eczanelerin çalışma düzeni değişirken, nöbetçi eczaneler vatandaşların acil ilaç ihtiyaçları için hizmet vermeye devam ediyor.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil düzenine geçti. Bayram süresince eczanelerin çalışma durumu değişirken, vatandaşlar en yakın nöbetçi eczanelere ulaşmanın yollarını araştırıyor. Özellikle acil ilaç ihtiyacı bulunanlar için nöbetçi eczane sistemi bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürüyor.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nın ilk günüyle birlikte eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bayram sürecinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle vatandaşların ilaç ihtiyaçları için bulundukları bölgedeki nöbetçi eczaneleri kontrol etmeleri gerekiyor.

Bayram boyunca eczanelerin standart mesai sistemi uygulanmayacağı için mahalle ve cadde üzerindeki birçok eczane kapalı olacak. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından eczaneler yeniden normal çalışma saatlerine dönecek. Mevcut takvime göre standart eczanelerin 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden normal mesai saatlerinden itibaren hizmet vermesi öngörülüyor.

Bugün eczaneler açık mı, en yakın nöbetçi eczane nasıl bulunur?

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Bayram süresince hizmet veren nöbetçi eczaneleri öğrenmenin birkaç farklı yöntemi bulunuyor. Vatandaşlar en yakın nöbetçi eczaneye e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. İlgili sorgulama ekranında il ve ilçe bilgileri girilerek güncel nöbetçi eczane listesi görüntülenebiliyor.

Bunun yanı sıra il ve ilçe eczacı odalarının resmi internet sitelerinde de günlük nöbetçi eczane listeleri yayımlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde vatandaşlar internet üzerinden adres, telefon ve konum bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kapalı eczanelerin camlarında da bölgedeki nöbetçi eczanelerin isimleri ve adres bilgileri yer alıyor.

E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

