Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off heyecanı Anadolu Efes-Türk Telekom eşleşmesiyle başlıyor. Çeyrek final serisinin ilk maçında iki ekip yarı final yolunda kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes-Türk Telekom maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol Süper Ligi’nde play-off etabı başlarken gözler Anadolu Efes ile Türk Telekom arasında oynanacak çeyrek final serisine çevrildi. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ilk karşılaşması basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ANADOLU EFES-TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Türk Telekom karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi play-off mücadelelerini takip eden sporseverler, karşılaşmayı şifreli yayın üzerinden canlı izleyebilecek.

Play-off çeyrek final serisinin ilk maçında iki ekip de yarı final avantajını elde etmek için parkeye çıkacak. Normal sezonda birbirlerine karşı birer galibiyet alan Anadolu Efes ve Türk Telekom arasındaki mücadele, serinin gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

ANADOLU EFES-TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Türk Telekom maçı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 18.00’de oynanacak. Mücadeleye Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım adını yarı finale yazdıracak. Eşleşmenin ikinci karşılaşması ise 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Serinin eşitlenmesi halinde üçüncü maç yeniden Anadolu Efes’in sahasında yapılacak.

Türk Telekom, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. Başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent temsilcisi, sezon içinde Anadolu Efes karşısında iç sahada kazanırken deplasmanda mağlup oldu.

