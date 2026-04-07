Türkiye’de şubatta 39 bin 843 TL olan ortalama metrekare konut fiyatı, Orta Doğu’da savaşın başladığı mart ayında %1,13 arttı ve 40 bin 380 TL oldu. Böylece ortalama birim fiyatında ilk defa 40 bin TL barajı aşıldı. 100 metrekarelik ortalama bir konut fiyatı da 4 milyon TL’yi geçti. Mart 2026’da en pahalı ve en ucuz iller de belli olurken; Ankara, Kayseri ve Bartın, listelerin dikkat çeken illeri oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye konut piyasasında mart verileri belli olurken, ilandaki veriler dikkate alınarak yapılan analizde ortalama metrekare satış fiyatı yeni bir eşik noktayı aştı.

Şubat ayında 39 bin 843 TL olan metrekare fiyatı mart ayında 40 bin 380 TL oldu. Böylece Türkiye genelinde ortalama birim fiyatında ilk defa 40 bin TL barajı aşıldı. 100 metrekarelik ortalama bir konut fiyatı da ilk defa 4 milyon TL'yi aştı.

REEL KAYIP DEVAM ETTİ

Endeksa tarafından ölçülen verilere göre geçen ay konut fiyatlarındaki artış %1,13 olarak gerçekleşti. Martta %1,94 olan TÜFE dikkate alındığında, konutta reel kayıp geçen ay da devam etti. Öte yandan yıllık ortalama fiyat artışı ise %27,37 oldu.

Martta ülke genelinde ortalama kira ise 26 bin TL olurken, bir konutun yıllık kira getirisi %7,25 ve amortisman süresi 14 yıl oldu.

EN PAHALI İLLER

Mart 2026’da sadece daire nitelikli konutlar dikkate alındığında, Türkiye’de metrekare fiyatı en yüksek iller şöyle:

Şehir Metrekare Fiyatı (TL) Muğla 65.607 İstanbul 62.204 Antalya 52.011 Çanakkale 49.841 İzmir 47.746 Aydın 45.235 Bartın 43.534 Balıkesir 43.107 Kocaeli 38.669 Bolu 38.389

BARTIN VE ANKARA DETAYI

En pahalı iller listesine bakıldığında Muğla, İstanbul ve Antalya 50 bin TL barajının üzerinde yer alıyor. 8 ilde metrekare fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde konumlanıyor. Büyükşehirlerden farklı olarak Bartın da “en pahalı iller” listesine girerken, Başkent Ankara’nın “ilk 10”da yer almaması dikkat çekti.

Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda %40’a yakın artış gösterse de, Mart 2026’da Başkentte ortalama metrekare satış fiyatı 36 bin 561 TL oldu.

EN UCUZ İLLER

Yine Mart 2026’da metrekare fiyatı en ucuz şehirler ise şunlar oldu:

İl Metrekare Fiyatı (TL) Kilis 16.188 Osmaniye 20.451 Malatya 20.694 Ağrı 20.845 Kayseri 21.941 Mardin 22.113 Şanlıurfa 22.257 Adıyaman 22.660 Siirt 22.727 Kırıkkale 22.773

KAYSERİ DETAYI

En uygun fiyatlı konutlarda ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri öne çıkarken; sanayisi ve kış turizmi gelişmiş, aynı zamanda öğrenci şehri olan Kayseri listede dikkat çekti.

