Konut piyasasında bir ilk! Martta ortalama metrekare fiyatı kritik eşiği aştı
Türkiye’de şubatta 39 bin 843 TL olan ortalama metrekare konut fiyatı, Orta Doğu’da savaşın başladığı mart ayında %1,13 arttı ve 40 bin 380 TL oldu. Böylece ortalama birim fiyatında ilk defa 40 bin TL barajı aşıldı. 100 metrekarelik ortalama bir konut fiyatı da 4 milyon TL’yi geçti. Mart 2026’da en pahalı ve en ucuz iller de belli olurken; Ankara, Kayseri ve Bartın, listelerin dikkat çeken illeri oldu.
- Mart ayında ortalama metrekare satış fiyatı 40.380 TL'ye ulaşarak Türkiye genelinde ilk defa 40 bin TL barajını aştı.
- 100 metrekarelik ortalama bir konut fiyatı da ilk defa 4 milyon TL'yi geçti.
- Mart ayında konut fiyatlarındaki artış %1,13 olarak gerçekleşirken, TÜFE (%1,94) dikkate alındığında reel kayıp devam etti.
- Yıllık ortalama fiyat artışı %27,37 oldu.
- Mart ayında ülke genelinde ortalama kira 26 bin TL, yıllık kira getirisi %7,25 ve amortisman süresi 14 yıl olarak hesaplandı.
- Metrekare fiyatı en yüksek iller Muğla (65.607 TL) ve İstanbul (62.204 TL) oldu.
- Metrekare fiyatı en ucuz iller Kilis (16.188 TL) ve Osmaniye (20.451 TL) olarak sıralandı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye konut piyasasında mart verileri belli olurken, ilandaki veriler dikkate alınarak yapılan analizde ortalama metrekare satış fiyatı yeni bir eşik noktayı aştı.
Şubat ayında 39 bin 843 TL olan metrekare fiyatı mart ayında 40 bin 380 TL oldu. Böylece Türkiye genelinde ortalama birim fiyatında ilk defa 40 bin TL barajı aşıldı. 100 metrekarelik ortalama bir konut fiyatı da ilk defa 4 milyon TL’yi aştı.
REEL KAYIP DEVAM ETTİ
Endeksa tarafından ölçülen verilere göre geçen ay konut fiyatlarındaki artış %1,13 olarak gerçekleşti. Martta %1,94 olan TÜFE dikkate alındığında, konutta reel kayıp geçen ay da devam etti. Öte yandan yıllık ortalama fiyat artışı ise %27,37 oldu.
Martta ülke genelinde ortalama kira ise 26 bin TL olurken, bir konutun yıllık kira getirisi %7,25 ve amortisman süresi 14 yıl oldu.
EN PAHALI İLLER
Mart 2026’da sadece daire nitelikli konutlar dikkate alındığında, Türkiye’de metrekare fiyatı en yüksek iller şöyle:
|Şehir
|Metrekare Fiyatı (TL)
|Muğla
|65.607
|İstanbul
|62.204
|Antalya
|52.011
|Çanakkale
|49.841
|İzmir
|47.746
|Aydın
|45.235
|Bartın
|43.534
|Balıkesir
|43.107
|Kocaeli
|38.669
|Bolu
|38.389
BARTIN VE ANKARA DETAYI
En pahalı iller listesine bakıldığında Muğla, İstanbul ve Antalya 50 bin TL barajının üzerinde yer alıyor. 8 ilde metrekare fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde konumlanıyor. Büyükşehirlerden farklı olarak Bartın da “en pahalı iller” listesine girerken, Başkent Ankara’nın “ilk 10”da yer almaması dikkat çekti.
Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda %40’a yakın artış gösterse de, Mart 2026’da Başkentte ortalama metrekare satış fiyatı 36 bin 561 TL oldu.
EN UCUZ İLLER
Yine Mart 2026’da metrekare fiyatı en ucuz şehirler ise şunlar oldu:
|İl
|Metrekare Fiyatı (TL)
|Kilis
|16.188
|Osmaniye
|20.451
|Malatya
|20.694
|Ağrı
|20.845
|Kayseri
|21.941
|Mardin
|22.113
|Şanlıurfa
|22.257
|Adıyaman
|22.660
|Siirt
|22.727
|Kırıkkale
|22.773
KAYSERİ DETAYI
En uygun fiyatlı konutlarda ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri öne çıkarken; sanayisi ve kış turizmi gelişmiş, aynı zamanda öğrenci şehri olan Kayseri listede dikkat çekti.