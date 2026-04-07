Milyonlarca emekli temmuz ayında alacağı zammı merakla bekliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, emeklinin temmuz zammı için önemli bir tahminde bulundu.



6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYECEK SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zammı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Yani emekliler 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak.



KÜRESEL ENFLASYON SORUNU Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanırken, bu durum küresel enflasyon sorununu ortaya çıkardı. Türkiye'de enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 geldi.



EMEKLİNİ YÜZDE 10'LUK ZAMMI GARANTİ 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,04 zammı hak etmiş oldu.

Ancak emekli zammının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran enflasyonunun da açıklanması bekleniyor. Uzmanlar savaşın devam etmesi ve enerjide maliyetlerin yüksek seyretmesi halinde enflasyonun yüksek gelmeye devam edeceğini söylüyor.



NİSAN VE MAYIS ENFLASYONU... Önümüzdeki 3 aylık dönemde enflasyonun yüzde kaç geleceği emekli zammını da belirleyecek. Uzmanlar nisan ve mayıs enflasyonunun yüzde 2 seviyesinde gelebileceğini belirtti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 14'ün üzerine çıkacak.



EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK? Haziran verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon en az yüzde 15'e ulaşacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 15 zam alabilecek.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK? Yüzde 15 zam yapılması durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 20 bin TL olan en düşük maaşı da 23 bin lira yükselecek.

