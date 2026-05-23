Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Muhammed Salah için yayımladığı veda mesajında yıldız futbolcunun profesyonelliği, çalışma disiplini ve kulübe kazandırdığı başarıları ön plana çıkardı. Arne Slot, Jürgen Klopp ve Jordan Henderson’ın açıklamalarına yer verilen mesajda, Mısırlı yıldızın Anfield’daki unutulmaz 9 yıllık kariyerine vurgu yapıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için bir veda mesajı yayımladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Mısırlı süper yıldızın dokuz yıl giydiği kırmızı formayla sergilediği muhteşem performansın ardından birçok yönü iyi biliniyor, ancak bazı yönleri daha az tanınıyor." ifadeleri kullanıldı.

"DAHA İLK GÜNDEN ETKİLENDİM"

Yayımlanan mesajda Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un da görüşlerine yer verildi. Slot, Salah'ın profesyonelliğine vurgu yaparak, "Daha ilk günden profesyonelliğinden etkilendim çünkü her sezonda olduğu gibi sezon öncesi hazırlık döneminde yapılan testlerin hepsinden geçmişti. Bir teknik direktörün en çok istediği şeylerden birisi de geri dönen bir futbolcunun formda olması ve hazır hissetmesidir." açıklamasını yaptı.

JURGEN KLOPP DA AÇIKLAMA YAPTI

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp ise 33 yaşındaki oyuncu hakkında, "Gol atma arzusu onu rotasyona sokmayı en zor hale getirdi. Muhammed Salah kafasında hangi maçta rotasyona uygun olduğunu, hangisinde olmadığını belirliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"İZİNLİ OLSA BİLE SÜREKLİ ÇALIŞIYORDU"

Mısırlı futbolcuyla uzun yıllar birlikte forma giyen Jordan Henderson da Salah'ın 9 yıllık Liverpool kariyeri boyunca sürekli çalışma disiplinine sahip olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman izin günü olmadı. Yazın izinli olduğu zamanlarda bile sürekli çalışıyordu. Her zaman 'Gelecek sezon nasıl daha iyi olabilirim?' diye düşünüyordu." dedi.

Muhammed Salah, Liverpool kariyeri boyunca iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), iki Lig Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.

