Ankara'nın Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, damperi açık halde seyrettiği iddia edilen bir kamyonun güzergah üzerindeki yaya üst geçidine şiddetle çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle üst geçit büyük bir gürültüyle yıkılarak savaş alanına dönerken, olay anında bölgede bulunan ve ilk belirlemelere göre yaralanan 3 vatandaşımız için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden çok sayıda polis ve sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, ekiplerin enkaz alanındaki detaylı inceleme ve kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

