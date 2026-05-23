Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kapalı kapılar ardında yaşanan yüzyılın en büyük nükleer ve istihbarat krizi deşifre oldu. Intelligence Online'ın sızdırdığı raporlara göre Macron, İran'ın elindeki nükleer silah sınırına ulaşmış 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stokunu devralıp Fransa topraklarında depolamak için İsrail ile gizli bir plan hazırladı.

Fransa'nın ünlü istihbarat ve savunma organı Intelligence Online'ın özel haberine göre Elysee Sarayı, Orta Doğu'daki nükleer pimi çekmek adına İran'ın elindeki bomba sınıfına yakın tüm zenginleştirilmiş uranyum stokunu devralarak Fransa topraklarında depolamayı resmi olarak teklif etti. Ancak Paris'in, Washington'ı devre dışı bırakarak doğrudan Tel Aviv ile olgunlaştırdığı gizli plan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edildi.

"440 KİLOGRAMLIK BOMBAYI PARİS'E TAŞIYALIM"

Intelligence Online’ın aktardığıverilere göre, Amerikan ve İsrail istihbarat servisleri CIA ve Mossad şu an Tahran'ın elinde 440 kg %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum ve 1,5 ton %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum rezervi bulunduğunu tahmin ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2015 yılındaki tarihi nükleer anlaşmada (JCPOA) Rusya’nın üstlendiği rolün bir benzerini oynamak için düğmeye bastı. Paris, nükleer silah üretim sınırındaki stoku İran’dan çıkarıp kendi tesislerinde güvenli bir şekilde depolama ve işleme taahhüdünde bulundu.

TRUMP ÖNERİYİ REDDETTİ: MÜTTEFİKLERİMİZ BEYAZ SARAY'IN PLANINI ANLAMIYOR

Ancak Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinin ardından masaya gelen bu Fransız önerisini elinin tersiyle itti. İstihbarat raporlarına göre Trump, İran nükleer meselesinde ve zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği üzerinde "mutlak ve tek kontrolü elinde tutmak" istiyor.

İşin daha da karmaşık boyutu, Trump'ın sadece Fransa'yı değil, nükleer rezervlerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı himayesinde seyreltilerek krizin çözülmesi seçeneğini de tamamen reddetmesi oldu.

Intelligence Online, "Müzakerelere katılan ve danışılan hiçbir küresel taraf, Beyaz Saray'ın İran konusundaki nihai askeri ve diplomatik planını tam olarak anlayabilmiş değil" şeklinde değerlendirme paylaştı.

TEL AVİV KAPIYI AÇIK TUTMUŞTU: İSRAİL, BEYAZ SARAY İLE BAŞ BAŞA KALMAK İSTEMİYOR

İddialara göre Paris'in teklifi Washington’a sunmadan önce Tel Aviv ile kapalı kapılar ardında ön görüşmeler yürüttü.

Amerika’yı her fırsatta İran’a karşı askeri olarak kışkırtan Netanyahu hükümeti, iş risk almaya gelince Washington’a güvenmiyor.

Diplomatik kaynaklar, "İsrail Beyaz Saray ile Tahran’ı baş başa bırakmak istemiyor.İsrail, Nisan ayı ortasında da Moskova’dan gelen benzer bir "uranyumu Rusya’ya taşıma" teklifini aynı fırsatçı yaklaşımla masaya yatırıp, Rusya ile kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüttü." dedi.

