ABD'de tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New York eyaletinde bulunan bir tersanede çıkan yangının neden olduğu patlamada 1 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.
- New York eyaletinin Staten Island bölgesindeki bir tersanede yangın çıktı.
- Yangını söndürme çalışmaları sırasında bir patlama meydana geldi.
- Patlama ve yangın sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
- Olayda çoğu itfaiyeci olmak üzere 36 kişi yaralandı.
- Yaralılardan üçünün durumu ciddi.
- New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani olayı "karmaşık ve hızla gelişen bir acil durum" olarak nitelendirdi.
- Olay yerinde 200'den fazla itfaiye ve sağlık görevlisi bulunuyor.
- Yangın ve patlamanın nedeni araştırılıyor.
ABD'nin New York eyaletinde bulunan bir tersanede çıkan yangının ardından patlama yaşandı.
New York İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Staten Island bölgesindeki bir tersanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında patlama yaşandığı belirtildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, çoğu itfaiyeci 36 kişinin yaralandığı, bunlardan üçünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında "Bu, karmaşık ve hızla gelişen bir acil durumdu." ifadelerini kullandı.
Olay yerinde 200’den fazla itfaiye ve sağlık görevlisinin bulunduğu belirtilen açıklamada, yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.