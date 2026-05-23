ABD'nin New York eyaletinde bulunan bir tersanede çıkan yangının neden olduğu patlamada 1 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan bir tersanede çıkan yangının ardından patlama yaşandı.

New York İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Staten Island bölgesindeki bir tersanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında patlama yaşandığı belirtildi.

ABD'de tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var

Açıklamada, yangın ve patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, çoğu itfaiyeci 36 kişinin yaralandığı, bunlardan üçünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında "Bu, karmaşık ve hızla gelişen bir acil durumdu." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde 200’den fazla itfaiye ve sağlık görevlisinin bulunduğu belirtilen açıklamada, yangın ve patlamanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

