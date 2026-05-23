Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, bir otomobil sürücüsü ile elektrikli bisiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tehlikeli bir gerginliğe dönüştü. Araçlarından hışımla inerek birbirlerinin üzerine yürüyen öfkeli tarafların kavgaya tutuşmasını, o esnada çevrede bulunan duyarlı motosiklet sürücüleri ve vatandaşlar araya girerek son anda engelledi. Trafikte tansiyonun bir anda yükseldiği ve araya girenlerin tarafları güçlükle sakinleştirdiği o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

