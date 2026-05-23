Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavru Vatan'ın elektrik ihtiyacının karşılanması için Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulacağını açıkladı. 97 kilometrelik hattın Alanya'dan KKTC'ye ulaşacağını belirten Bakan Bayraktar, projenin 2028'de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerjide yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Bayraktar, KKTC için planlanan projeleri aktardı. Bayraktar, KKTC'nin elektrik ihtiyacının karşılanması için bir elektrik iletim hattı ve bir de doğal gaz boru hattı projesi geliştirdiklerini açıkladı.

"PROJEYE KATILMAK İSTEYEN ÜLKELER VAR"

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte gerçekleştirilen elektrik iletim hattına dair Bakan Bayraktar, "Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan olarak başladığımız ve şu anda önemli bir aşamaya geldiğimiz elektrik iletim hattı, elektrik iletim ticareti projesi; hakikaten ‘elektriğin TANAP'ı' diyebileceğimiz, ‘Güney Elektrik Koridoru' diyebileceğimiz büyüklükte bir proje. Projeye katılmak isteyen başka ülkeler de var, özellikle Avrupa tarafından. Şu an itibarıyla Azerbaycan'dan gelecek yenilenebilir enerjinin Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Bulgaristan'a, oradan Avrupa'ya aktarılmasıyla alakalı bir proje. Biraz önce tamamladığımız toplantı neticesinde bir fizibilite çalışmasının kararını birlikte aldık. İnşallah en kısa zamanda hükümetler arası anlaşmaya, belki devlet başkanlarımızın imza atacağı bir anlaşmaya dönüşecek. Dolayısıyla burada önemli bir ilerleme oldu." dedi.

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN-İTALYA ARASINDA DOĞAL GAZ BORU HATTI..."

BOTAŞ'ın Edison'la yaptığı bir anlaşma olduğunu belirten Bayraktar, "Anlaşmada LNG ve doğal gaz ticareti ile alakalı bir kısım var ama daha ilginci; Türkiye'den başlayacak, Yunanistan'a ve Yunanistan'dan İtalya'ya gidecek yeni bir doğal gaz boru hattı üzerinde de bugün bir çalışma mutabakatı sağlanmış oldu. Bunu da fevkalade önemsiyoruz. Bu, bizim özellikle içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte, kriz ortamında dünyaya; bu proje özelinde Avrupa'ya sunduğumuz önemli alternatiflerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"YENİ SONDAJ GEMİLERİMİZLE ÜRETİMİ ARTIRIYORUZ"

Üçüncü faz ile beraber 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Türkiye'nin kendi gazıyla karşılar hale geleceğini vurgulayan Bayraktar, "Bir taraftan yeni sondaj gemilerimizle 2028 hedefine yetişmek için üretimi artırıyoruz, bir taraftan da Türkiye'nin yeni keşiflere ihtiyacı var. Şu anda devam eden keşif amaçlı bir sondajımız var Eflani kuyusunda. İnşallah önümüzdeki günlerde onun neticesini alacağız. Şu anda erken bir şey söylemek için ama ümitliyiz. İnşallah oradan iyi bir netice alıp yeni keşiflerle de bu rezerv miktarını artırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

KKTC İÇİN GELİŞTİRİLEN 2 PROJE

Çok uzun zamandır KKTC'nin ihtiyaç duyduğu elektriğin Türkiye'den oraya gitmesiyle alakalı üzerinde çalışılan bir kablo projesi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Ada bize 70-80 kilometrelik bir mesafede ve maalesef şu anda adada fosil yakıtla elektrik üretiliyor. Bunun çevresel etkilerini göz ardı etmemek lazım. Arz güvenliğinde zaman zaman sıkıntılar da olabiliyor. Çünkü adanın da elektrik ihtiyacı artmaya devam ediyor. Biz bunu sağlamak adına iki tane proje geliştirdik. Bunlardan bir tanesi, elektrikle adayı beslemek. Bir diğeri de aslında biraz daha stratejik ve biraz daha büyük bir proje; adaya doğal gaz götürmek. KKTC ile Türkiye'ye baktığınızda, arada bizim şu anda öngördüğümüz 97 kilometrelik bir doğal gaz boru hattına ihtiyaç var. Alanya'dan başlayan bir boru hattıyla beraber adaya ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

2028'DE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Alparslan Bayraktar, KKTC'ye doğal gaz ulaştırarak sıvı yakıt kullanan santrallerin daha çevreci bir sisteme dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, Akdeniz'de muhtemel doğal gaz keşiflerinin de ileride KKTC üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınabileceğini ifade ederek, mühendislik çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının, boru hattı projesinin ise 2028'de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

