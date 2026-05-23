Batman'da Sason çay kenarındaki bazı köylerde telef olan hayvanların suya atılması bölgede yaşayan halkı tedirgin ediyor. Olayla ilgili tepkilerini dile getiren bölge sakinleri, halk sağlığı ve çevre açısından risk oluşturan durumun önlenmesini talep etti.

Batman'ın Sason ilçesinde çay kenarında bulunan bazı köylerde çeşitli nedenlerle telef olan hayvanların dere ve çay sularına atıldığı iddiaları vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su kaynaklarının korunmasının önemini vurgulayan vatandaşlar, durumun hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını belirtti.

Sason Çayında tepki çeken görüntü!

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Vatandaşlar, telef olan hayvanların hasta olma ihtimaline dikkat çekerek, bu hayvanların suya bırakılması halinde hastalıkların yayılabileceğini söyledi. Bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Sason Çayı'nın korunması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, yetkililerin konuya müdahale etmesini istedi.

"İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Bir vatandaş, telef olan hayvanların suya atılması yerine uygun şartlarda gömülmesi gerektiğini belirterek, "Bu durum hem çevreyi kirletiyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Telef olan hayvanların gelişi güzel şekilde çaya atılması doğru değil. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bölge sakinleri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması için daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.

