2026 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle gözler Arefe tarihine çevrildi.İslam inancına göre kıymetli geceler, kendilerinden sonra gelen günün adıyla anılıyor. Ancak Arefe gecesi ve Kurban Bayramı’nın ilk üç gecesi bu durumun dışında tutuluyor Peki, Kurban Bayramı arefesi ne zaman?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10. günü başlayan bayram, dört gün boyunca devam eder. 2026'da Kurban Bayramı'nın 1. günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba şeklindedir. Bu tarih bayramın başlangıcını ifade eder. Öncesindeki gün ise arife olarak kabul edilir.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi, 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Normal şartlarda arefe günü saat 13.00’ten sonra resmi tatil sayılırken, bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle öğrencilere ve kamu çalışanlarına tam gün idari izin uygulanacak.

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Arefe günü yapılacak işlerden bazıları şunlardır:

1- Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam...) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)

2- Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) [R. Nasıhin]

(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin]

(Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim]

(Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [Seadet-i Ebediyye]

