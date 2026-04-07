Piyasalarda Hürmüz Boğazı’nın açılması için akşam saatlerinde sona erecek süre öncesinde gergin bekleyiş hâkim! Ons altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.650 dolardan güne başlarken, Brent petrolün varil fiyatı 111,00 dolara yakın görünümünü koruyor. Tansiyonun yükselmesi halinde petrolün hız kazanabileceği, dolar endeksi ve tahvil getirilerinin ivmelenebileceği ve altında yeniden baskılanmanın söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’nin İran’a, Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği süre bugün doluyor. ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada da Tahran’ın salı günü Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde, İran’ın enerji santrallerinin ve köprülerinin imha edileceği tehdidini tekrarladı. İran’ın bir yandan müzakere ettiği de belirtilirken, ABD tarafının bunları olumlu bulduğu ancak yeterli bir adım olarak görmediği ifade edildi.

ONSTA SINIRLI HAREKETLER

Piyasalarda bugün akşam saatlerinde sona erecek süre öncesinde gergin bir bekleyiş başladı. Dünkü işlemlerde %-0,57 değer kaybeden ons altın fiyatı, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.650 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda belli bir bant içinde sınırı hareketler yaşansa da, analistler tarafından kritik destek olarak gösterilen 4.600 dolar desteği korunuyor.

Hürmüz için geri sayım! Altın ve petrolde yüksek gerilim

7 NİSAN 2026 ALTIN FİYATI

İç piyasada ise 7 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.670 TL’den güne başlıyor. Spot gram fiyatında da 6.600 TL üzerinde konumlanma dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.805 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.445 TL’den gerçekleşiyor.

PETROL FİYATLARI

Piyasaların odak noktasında olan petrol fiyatları da yüksek seyrini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 109,70 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 111,00 dolara yakın seyrediyor. Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin yavaş yavaş yeniden başlaması petrolde daha fazla tırmanışın önüne geçmişti. Dün Boğazdan 8 tanker geçiş yaptı ve bu rakam mart ayında günlük ortalama 2’den az geçişe kıyasla önemli bir artış gösterdi.

ATEŞKES UMUTLARI

ABD tarafının son tehditlerine, buna karşılık Tahran’ın Körfez'deki enerji hedeflerine yönelik misilleme açıklamalarına ve İran’ın Pakistanlı arabulucular aracılığıyla önerilen geçici ateşkesi reddederek kendi şartlarını öne sürmesine dikkat çeken uzmanlar; “Bu son gelişmeler bir ateşkes anlaşmasına yaklaşıldığına dair işaretleri gölgede bırakıyor” uyarısında bulunuyor.

PİYASALAR TETİKTE

Bölgede tansiyonun yükselmesi halinde petrol fiyatlarında yükselişin hız kazanabileceği, dolar endeksinin ve tahvil getirilerinin ivmelenebileceği ve altında da yeniden düşüşün söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Asya borsalarına bakıldığında; Japonya ve G. Kore endekslerinde yatay bir görünüm öne çıkıyor. Dolar endeksi 100,00 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, Bitcoin’de de işlemler 68 bin 500 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

