Bu gece yarısı itibarıyla motorine 7 lira 67 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. TÜPRAŞ'ın dağıtım şirketlerine gönderdiği fiyat listesinde benzin ve motorin zammı yer almadı. İşte detaylar...

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan petrol fiyatları akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor. Sektör temsilcileri, 7 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 7,67 lira, benzine ise 57 kuruş zam beklendiğini duyurmuştu. Söz konusu zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TÜPRAŞ'IN LİSTESİNDE YER ALMADI

TÜPRAŞ, güncel fiyat listelerini dağıtım şirketlerine gönderdi. Ancak listede benzin ve motorin zammı yer almadı. Böylece akaryakıta beklenen tarihi zam geri çekilmiş oldu.

Araç sahipleri buna çok sevinecek! Akaryakıttaki tarihi zam iptal edildi

MOTORİNİN LİTRESİ 90 LİRAYA DAYANACAKTI

7,67 liralık zammının pompaya yansıması durumunda motorinin litresi özellikle Doğu'daki şehirlerde 90 lira seviyesine yaklaşacaktı. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de 1 litre motorinin fiyatı 80 lira 33 kuruş seviyesinde. Hakkari'de benzinin litresi ise 65 lira 20 kuruştan satılıyor.

MOTORİNİN 80 LİRAYI AŞTIĞI ŞEHİRLER

Motorinin 80 lirayı aştığı şehirler şöyle:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van.

6 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.60 77.47 34.99 İstanbul Anadolu 62.45 77.32 34.39 Ankara 63.57 78.60 34.87 İzmir 63.85 78.87 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

