Orta Doğu'daki savaş piyasaları etkilemeye devam ediyor. Petrol yeni haftaya yükselişle başlarken, altın ise düşüşle start aldı. Vatandaşlar yatırım araçlarının performansını yakından takip ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın, dolar, borsa ve gümüşe dair önemli değerlendirmeler geldi.

Piyasaların bu hafta dalgalı bir seyir izleyeceğini belirten Memiş, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin değerli metalleri de etkilediğini belirtti. Dolar konusunda da konuşan Memiş, yıl sonu tahminini açıkladı.

"AL SATTAN UZAK DURUN" Bugün Çin ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu belirten Memiş, "Piyasaların gözü kulağı yine Orta Doğu'da. Savaşa tamam mı devam mı? Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan sert bir piyasa bizi bekliyor. Bugün hem Çin'de hem de Avrupa'da resmi tatil. Piyasalar kapalı olduğu için bugün sert dalgalanmalar beklemiyoruz. Ancak Trump ve İran'dan gelecek açıklamalara göre şekillenebilir. Bu haftanın özelinde yine kısa vadeli al-sattan uzak durmak lazım." dedi.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT! Borsa İstanbul için destek ve direnç seviyelerini paylaşan Memiş, "Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde 12.400-12.900 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz. 12.900'ün üzerinde 13.200 direnci var. 12.900 puan üzerindeki fiyatlar kademeli alım fırsatı veriyor benim nazarımda. Bu yıl yükseliş yönlü beklentimiz yani 16 bin puan üzerindeki beklentimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ Yıl sonu dolar tahmini hakkında da konuşan Memiş, "Döviz kuru stabil. Buradaki baskılanma süreci devam ediyor. Dolar 44,59 seviyesinde. Dolarda yukarı yönlü beklentimiz devam ettiği için yıl sonuna 50 lira seviyesine kadar güçlenme bekleyeceğiz. " dedi.



"ALTINDA YÜKSELİŞLERİN DEVAM ETMESİ İÇİN..." Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan Memiş, "Ons altında 4.663 dolardan haftaya başladı. Satıcılı. Yine petrol yükseldiği için satış baskısı devam ediyor. Petrol yükseldikçe değerli metaller düşer, petrol yükseldikçe değerli metaller düşer. Bu nedenle petrol fiyatlarını yakından takip edeceğiz. Ons altında 4.580 dolar güçlü destek, 4.780 güçlü bir direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. 4.580 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 4.507 dolar seviyesine kadar düşüş devam edebilir. Yükselişlerin devam etmesi için de 4.780 dolar seviyesinin kırılıp 4.900 dolara kadar devam etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Memiş sözlerine şöyle devam etti: Gram altın Kapalıçarşı'da şu an 6.808 lira seviyesinde. 6.830 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Yine burada 6.750 destek, 6.850 direnç seviyesi. Ons altını takip eden bir fiyatlama söz konusu. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için altının bu hafta yine fırsat verdiğini düşünüyorum.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER Gümüşün ons fiyatı 72,36 dolar seviyesinde. Burada 69 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi, yukarda 74,5 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını bu hafta takip edeceğim. 70 doların altını ucuz olarak görüyorum. Gram gümüşte 104 lira seviyesi var. Gram gümüşte 99 lira destek, 110 lira direnç seviyesi. "

