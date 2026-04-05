Anadolu Ajansı
Doğa harikası! Samsun’da rulo bulut görüntülendi
Samsun’un Yakakent ilçesinde nadir görülen rulo bulut, Karadeniz üzerinde silindir şeklinde oluştu. Vatandaşlar, bu ender doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz üzerinde nadir görülen doğa olayı rulo bulut (roll cloud) oluştu.
Öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen silindir şeklindeki bulut oluşumu, kısa sürede sahil hattı boyunca gözlemlendi.
Görüntüsüyle dikkati çeken bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ender bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.
