Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl vaziyetteki Tarihi Rus Kilisesi, DAP ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü desteğiyle yürütülen projeyle; kütüphane, ders çalışma alanı ve çocuk oyun merkezini kapsayan dev bir sosyal yaşam alanına dönüştürülüyor.

Oltu’nun tarihi siluetinin önemli bir parçası olan ancak uzun yıllardır bakımsızlık nedeniyle atıl kalan Eski Rus Kilisesi için beklenen kurtuluş imzası atıldı. Proje tamamlandığında yapı; gençlerin ders çalışabileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve vatandaşların huzurlu bir ortamda dinlenip kitap okuyabileceği bir sosyal merkez olarak hizmet verecek.

Oltu’nun atıl hazinesi canlanıyor: Tarihi yapı sosyal yaşam alanına dönüşüyor

"ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK"

Oltu Belediye Başkanı Adem Çeleb, "İlçemizde bulunan Tarihi Rus kilisesinin etrafı atıl durumda idi girişimlerimiz sonucu dün imzaladığımız Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile protokole projenin Oltu'ya sosyal ve kültürel anlamda yeni bir soluk kazandıracak. Özellikle gençler için önemli bir kazanım olacak" dedi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapının, ilçenin sosyal hayatına değer katan önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

İMZALAR ATILDI

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülen proje için imzalar atıldı. İmza törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ile AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz da katıldı.

