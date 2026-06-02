Selçuksport yöneticisi hakkında karar verildi! Denizli'de gözaltına alınan Selçuk Y. tutuklandı
Trendyol Süper Lig'deki maçlarını 'Selçuksport' isimli internet sitesinin üzerinden yayınlayan site yöneticisi Selçuk Y., tutuklandı. Selçuksport yöneticisi Selçuk Y., MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu Denizli'de gözaltına alınmıştı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının çalışmaları sonucu tespit edildi.
- Site üzerinden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar olduğu belirlendi.
- Yapılan araştırmalarla siteyi yöneten kişinin Selçuk Y. olduğu saptandı.
- Denizli'de yakalanan şüpheli Selçuk Y., İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasadışı bahis sitelerine yönlendirdiği öne sürülen 'Selçuksport' isimli internet sitesinin yöneticisi tutuklandı.
KAÇAK YAYIN YAPIYORDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları kapsamında, Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve "Selçuksport" isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar olduğu tespit edildi.
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İSTANBUL'A TUTUKLANDI
Yapılan araştırmalar ile siteyi yöneten kişinin Selçuk Y. olduğu belirlendi. Denizli’de yakalanan şüpheli Selçuk Y., İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Selçuk Y., adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.