Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e çağrı: İşgal müzakereyle sona ermeli
ABD, Lübnan ve İsrail heyetlerinin Washington'da bir araya geldi. Kritik zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Lübnan Başbakanı Selam, İsrail ile yapılan ateşkesin kapsamlı ve kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
- Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, asıl gerekli olanın ateşkesin Lübnan'ın tamamında kalıcı olarak sağlanması olduğunu belirtti.
- Selam, tüm çabaların devletin çatısı altında birleşmesiyle işgalin sona erdirilmesine ve güneydeki halkın geri dönmesine giden yolun daha kısa olacağını söyledi.
- İsrail ve Lübnan arasındaki 4. tur doğrudan görüşmeler ABD Dışişleri Bakanlığında yerel saatle 09.00 civarında başladı.
- Görüşmelere ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Bakanlık Yetkilisi Mike Needham, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, eski Büyükelçi Simon Karam, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Yossi Draznin katıldı.
- Daha önceki turlarda Lübnan ve İsrail büyükelçileri, 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinde ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.
- ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı beklediğini ifade etmişti.
- Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere konusu iç siyasette ve kamuoyunda tartışmalıdır.
- Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Selam müzakereleri zorunlu ve tek seçenek olarak görürken, Hizbullah ve çevreleri doğrudan temasları 'teslimiyet' olarak nitelendirip sürece karşı çıkıyor.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur doğrudan görüşmelerin başlamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
"ÖNEMLİ OLAN KALICI ATEŞKES"
Selam, "Asıl gerekli olan, ateşkesin Lübnan'ın tamamında kalıcı olarak sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı. Lübnan ve halkı için müzakerelerin en düşük maliyetli seçenek olduğunu vurgulayan Selam, "Tüm çabalar devletin çatısı altında birleştiği ölçüde, (müzakereler yoluyla) işgalin sona erdirilmesine ve güneydeki halkımızın şehirlerine ve köylerine geri dönmesine giden yol daha kısa olacaktır." diye konuştu.
WASHİNGTON'DA KRİTİK GÖRÜŞME
İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, Washington'daki Dışişleri Bakanlığında doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatle 09.00 civarında başladığını belirtmişti.
Söz konusu görüşmelere, daha önceki turlarda olduğu gibi ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Bakanlık Yetkilisi Mike Needham, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile eski Büyükelçisi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam, İsrail'i temsilen ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile İsrail'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Yossi Draznin'in ve diğer bazı yetkililerin katıldığı aktarılmıştı.
İsrail ve Lübnan arasında yeniden ateşkes görüşmeleri başladı
İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER
İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.
Görüşmelere, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.
Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.
Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.